Новости 14 апреля: назначение главы Налоговой, новая должность Милованова, "нахалстрой" в Одессе

О главе налоговой. Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы сроком на 5 лет.

О "нахалстрое". В Одессе компания "Будова", связанная с мэром города Геннадием Трухановым и бизнесменом Владимиром Галантерником, возвела дом, который нарушает требования по высоте и находится на территории Госспецсвязи - никаких разрешений компания не получала.

О Милованове. На заседании правительства проголосовали за назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

О росте экономики. Аналитики J.P. Morgan подтвердили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на 5,6% и ожидают повышения учетной ставки до 7%.

Об Ощадбанке. Кабинет Министров поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

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Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Для реализации обещанного президентом "доступного жилья" вводятся новые механизмы. Что на этот раз предлагает власть, сколько это будет стоить и кто в итоге заплатит за "льготные" займы?(укр)

Топливные договоренности правительства и нефтетрейдеров: цены снизились, но лишь до мая

Что происходит на рынке нефтепродуктов после договоренности правительства и трейдеров по снижению цен на топливо и борьбе с нелегалами? (укр.)