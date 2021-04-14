Кабмин назначил Любченко главой Налоговой сроком на 5 лет

Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Любченко победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной налоговой службы.

Отметим, что Любченко с 29 апреля 2020 года возглавлял Налоговую, но тогда его назначили на должность без конкурса путем заключения контракта только на период действия карантина.

Соответственно, перед назначением сроком на 5 лет 19 апреля 2021 года его уволили в связи с окончанием срока действия контракта (на период действия карантина).

Напомним:

Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы.

Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Любченко был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.

В налоговой сфере Любченко - лицо не новое. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем главы ГНА.

В 1999-2003 годах Любченко работал первым заместителем главы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА.

Экономическая правда