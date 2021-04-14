J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%

Аналитики J.P. Morgan подтвердили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на 5,6% и ожидают повышения учетной ставки до 7%.

Об этом говорится в апрельском комментарии банка, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы по-прежнему считаем, что в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но также будет поддерживаться внешним спросом. По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021 года украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту", - заявили аналитики.

"Они указали на хорошие показатели четвертого квартала прошлого года и сильный рост розничных продаж, что подтверждает мнение, что потребление будет важным драйвером роста и в этом году", - говорится в сообщении.

В J.P. Morgan добавляют, что серьезное сокращение инвестиций и сокращение запасов были основными негативными факторами снижения ВВП на 4% в прошлом году, однако в этом году ситуация в этих сферах улучшится.

В частности, аналитики ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выхода на докризисный уровень. По их мнению, пополнения запасов придаст значительный дополнительный импульс росту в 2021 году.

Аналитики также прогнозируют, что вакцинация будет продвигаться очень медленно, больше половины населения будет вакцинировано примерно до середины 2022 года.

Среди рисков J.P. Morgan указывает возможное серьезное обострение ситуации с COVID-19 или геополитические события.

Относительно сотрудничества с МВФ - эксперты сохраняют ожидания получения Украиной финансирования МВФ в третьем квартале, несмотря на медленное выполнение требований.

"По их мнению, миссия МВФ, скорее всего, вернется во втором квартале 2021 года и среди основных вопросов будет обсуждение внесенных в Раду законов о Высшем совете правосудия, НАБУ и усиления ответственности за электронные декларации, а также сохранение независимости НБУ.

В J.P. Morgan также указали, что представители США называют среди условий финансовой поддержки Украины возобновление сотрудничества с МВФ и МФО, а также реформы в секторе правосудия", - говорится в сообщении.

Аналитики также ожидают роста инфляции до около 9% до 3 квартала 2021 года и увеличения НБУ учетной ставки до 7% на ближайшем заседании.

"По их мнению, дальше в этом году учетная ставка достигнет 7,5%, а в следующем - 9,5%.

В J.P. Morgan считают, что 2022 год будет проблематичным для НБУ, поскольку для снижения инфляции до 5% потребуются достаточно высокие реальные процентные ставки, особенно с учетом ожидаемого дефицита текущего счета по сравнению с большим профицитом в 2020 году", - добавляет "Интерфакс-Украина".

Напоминаем:

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.