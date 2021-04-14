В Одессе построили ЖК, который грозит полетам и госбезопасности – расследование

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В Одессе компания "Будова", связанная с мэром города Геннадием Трухановым, возвела дом, который нарушает требования по высоте и находится на территории Госспецсвязи - никаких разрешений компания не получала.

Об этом говорится в расследовании Забороны.

Заказчик строительства - прокуратура Одесской области. Прокуратура и "Будова" сотрудничают уже не первый раз: прокуратура получает от города землю в аренду или постоянное пользование, договаривается с застройщиком о том, что часть квартир в новом ЖК получат ее сотрудники, и заключает договор на строительство.

Как заявил одесский активист Олег Михайлик, "лакомые куски земли достаются компаниям, приближенными к мэру Одессы Геннадия Труханова или его бизнес-окружению". "Будова" - одна из таких компаний.

Эту компанию неоднократно связывали с одесским бизнесменом Владимиром Галантерником. В частности, по информации ЭП, именно он контролирует "Будову".

Согласно расследованию журнала НВ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта. К ней же, как указано в отчете итальянской полиции, входил и Труханов.

В открытых реестрах среди конечных владельцев, касающихся "Будовы", можно увидеть только Дмитрия Димарського и Бориса Родина - как поясняют журналисты, у них тоже существуют определенные связи с мэром Одессы.

Альтраир-3 находится на Люстдорфской дороге, 55. По данным журналистов, участок, специально созданный в 2016 году, принадлежит областному управлению Госспецсвязи. Это служба, отвечающая за секретность системы правительственной связи и киберзащита.

В 2018 году на ее территорию заехала техника: экскаватором снесли часть состава и обустроили строительную площадку, впоследствии заложили фундамент. В Госспецсвязи говорят, что это не только вопрос законности, но и нацбезопасности:

"Объекты, [которые были разрушены перед началом строительства и расположенных рядом], обеспечивают национальную безопасность и защиту государственного суверенитета Украины, ее информационное пространство. Они расположены на приграничных территориях, граничащих с Крымом. И именно сегодня важны для нацбезопасности государства", - пояснили в службе.

Кроме того, ЖК угрожает безопасности полетов самолетов и жизни жителей, ведь застройщик самовольно, без каких-либо разрешений, свел сооружения в 75 метров вместо возможных 50. Комплекс расположен в приаэродромной зоне, где без специального разрешения Госавиаслужбы можно строить дома не выше 50 метров. Сооружение имеет самый высокий класс последствий - СС3, то есть потенциальные убытки измеряются общегосударственными масштабами. И в Госавиаслужбы сообщили, что застройщики ЖК "Альтаир-3" за разрешениями не обращались.

Жилой комплекс не получил также разрешений от ДАБИ, без которых запрещено возводить жилье, о чем сообщили в департаменте самой инспекции. В ведомстве рассказали, что застройщик получал отказ в получении разрешений все шесть раз.

Журналисты отмечают, что в декабре 2020-го суд наложил арест на строительство ЖК "Альтаир-3" из-за открытого уголовного производства о незаконном строительстве и завладения землей. Сейчас дело расследует Офис генерального прокурора совместно с полицией. Однако строительство продолжается, а квартиры продают через все доступные площадки.

Напоминаем:

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник раскрыл активы, подтвердив наличие доли в рынках "Привоз", "Седьмой километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле De Paris.