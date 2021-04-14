Милованова назначили временным руководителем Нацфонда инвестиций
На заседании приватиельства 14 апреля проголосовали за назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука.
Вместе с его Кабмином в марте 2020 года он был отправлен в отставку.
В ноябре 2020 года Милованова назначили советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Напомним:
Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ("Нацинвестфонда") - будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.
Целью деятельности "Нацинвестфонда" отмечают "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".
Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и принимать в них участие.
Кроме того, в сфере деятельности фонда - участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.
Согласно правительственному постановлению, Минэкономики в течение месяца должно разработать проект закона о Нацинвестфонде. В частности, им предусмотрят механизмы создания совместных инвестпроектов с суверенными фондами ОАЭ, государства Катар и другие.
Кроме того, Минэкономики обязано подготовить изменения в госбюджет по финансированию нового фонда. Через месяц после утверждения этих изменений правительство планирует превратить фонд из госпредприятия в акционерное общество.
Экономическая правда
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