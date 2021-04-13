Минфин продал гособлигаций лишь на 1,6 миллиарда
Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Инвесторам предложили 3 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, в долларах - 2 года.
"Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ снижена на 52 б.п до 8,07%, а ставки по 1-летним и 1,5-летним ОВГЗ остались неизменными - 10,75% и 11,10% соответственно.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 49 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,9%", - говорится в сообщении.
Напомним:
Минфин 6 апреля привлек в госбюджет 1,088 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.
Минфин 30 марта привлек в госбюджет 8,875 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.
На аукционе 23 марта от размещения облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в бюджет 6,453 млрд грн.
По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн.
Минфин по итогам аукционов по продаже ОВГЗ 9 марта привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн.
На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 марта Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн.
На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.
16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривен.
9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.
Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.
Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.
Экономическая правда
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