Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 6,5 миллиардов

На аукционе 23 марта от размещения облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в бюджет 6,453 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в гривне.

Срок обращения предлагаемых гособлигаций - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года.

"Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ снизилась на 44 базисных пункта, и составила 8,59%, 1-летних - 10,75%, 1,5-летних - 11,10%, 2-летних - 11,70%, снизившись на 10 базисных пунктов, 3-летних - 12,05%", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн.

Минфин по итогам аукционов по продаже ОВГЗ 9 марта привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 марта Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн.

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривен.

9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Экономическая правда