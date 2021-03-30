Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 9 миллиардов

Минфин 30 марта привлек в госбюджет 8,875 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг в гривне и два выпуска в долларах.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года и 2 года, в долларах - 1 год и 2 года.

"Наибольший спрос получили 1-летние гривневые облигации, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2 616 млн грн.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 4 503 млн гривен. Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 7,98%, 1-летних - 10,74%, 1,5-летних - 11,10%, а 2-летних - 11,80%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 156,4 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ, номинированных в долларах США, составила 3,7%, а по 2-летним - 3,9%", - говорится в сообщении.

Напомним:

На аукционе 23 марта от размещения облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в бюджет 6,453 млрд грн.

По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн.

Минфин по итогам аукционов по продаже ОВГЗ 9 марта привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 марта Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн.

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривен.

9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Экономическая правда