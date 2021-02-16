Мінфін продав держоблігацій на 9 мільярдів

16 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано 7 випусків держоблігацій: 5 у національній валюті та 1 - доларовий та 1 - у євро.

Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

3 місяці за ставкою 9,07%;

1 рік за ставкою 10,96%;

1,5 роки за ставкою 11,30%;

2 роки за ставкою 11,84%;

3 роки за ставкою 12,05%.

Від продажу доларового випуску строком 2 роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%. Від річного випуску ОВДП у євро до бюджету надійшло 70,49 млн євро за ставкою 2,5%.

Нагадаємо:

9 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 13,09 мільярда гривень.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 лютого залучило до держбюджету 5,29 млрд грн.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 січня залучило до держбюджету 7,54 млрд грн.

19 січня Мінфін залучив до бюджету 12,3 млрд грн від продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.

Економічна правда