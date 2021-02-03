Від продажу держоблігацій до бюджету залучили ще понад 5 мільярдів

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 лютого залучило до держбюджету 5,29 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що інвесторам запропонували 4 випуски цінних паперів з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 2 роки та 3 роки.

"Завдяки обмеженій пропозиції однорічних ОВДП Міністерству фінансів вдалось зменшити середньозважену ставку дохідності на 33 базисні пункти до 11,4%", - зазначають у повідомленні.

Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП становить 9,29%, за дворічними – 11,88%, а за трирічними - 12,15%.

Найбільший попит зосередився на річних паперах, обсяг заявок становив 3,27 млрд грн.

Від розміщення гривневих тримісячних облігацій залучили 250 млн грн, річних - 898 млн грн, дворічних – 2,14 млрд грн, а трирічних - 1,99 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 січня залучило до держбюджету 7,54 млрд грн.

19 січня Мінфін залучив до бюджету 12,3 млрд грн від продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.

За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.

Економічна правда