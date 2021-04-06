Минфин продал гособлигаций лишь на 1 миллиард

Минфин 6 апреля привлек в госбюджет 1,088 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в гривне.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 7,77%, 1-летних - 10,75%, 1,5-летних - 11,10%, 2-летних - 11,80%, 3-летних - 12,05%", - говорится в сообщении.

Напомним:

Минфин 30 марта привлек в госбюджет 8,875 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

На аукционе 23 марта от размещения облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в бюджет 6,453 млрд грн.

По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн.

Минфин по итогам аукционов по продаже ОВГЗ 9 марта привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 марта Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн.

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривен.

9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Экономическая правда