Документы на управляющего для "трубы Медведчука" подали две компании

Документы на конкурсном отборе управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" подали 2 компании.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Нацпгентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"На конкурс подали документы 2 участника", - отметили в пресс-службе.

При этом, названия компаний в АРМА не раскрывают.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил о возвращении в госсобственность решением СНБО части нефтепровода "Самара-Западное направление", в течение 2017-2019 годов было уничтожено 400 км нефтепровода.

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) объявило о начале конкурса на управляющего для части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которую в феврале арестовал ВАКС, готовность уже выразил Нафтогаз.

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Суд определил, что, до избрания управляющего имуществом по результатам конкурса АРМА, оно будет находиться на ответственном хранении Укртранснафты.

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.



НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту, из-за выводов которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла ко связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтопровода. Это решение в 2014-15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуд.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранс" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения отменила.

По мнению НАБУ, судебное решение суда принималось на основании доказательств, которые определенно не могли быть приняты судом как новые. Так, с тех пор Бюро расследует обстоятельства передачи права собственности на трубу субъектам хозяйствования Российской Федерации и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектов хозяйствования.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.