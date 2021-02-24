Укртранснафта принимает на хранение "трубу Медведчука"

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"По решению Высшего антикоррупционного суда, компания должна обеспечить охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины. При этом компания не будет осуществлять управление системой ", - пояснили в "Укртранснафте".

Отмечается, что расходы на содержание трубопровода согласованы единственным акционером общества - НАК "Нафтогаз Украины". Государство должно компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что расходы на содержание имущества в Нафтогазе оценили объемом в 200 млн гривен.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Суд определил, что, до избрания управляющего имуществом по результатам конкурса АРМА, оно будет находиться на ответственном хранении Укртранснафты.

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

Экономическая правда