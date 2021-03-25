АРМА объявило конкурс на распорядителя "трубы Медведчука"

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) объявило о начале конкурса на управляющего для части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которую в феврале арестовал ВАКС, готовность уже выразил Нафтогаз.

Об этом сообщает АРМА на Правительственном портале, Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Учитывая то, что объект является стратегическим, к участникам конкурса будут применяться дополнительные требования. Так, они должны обладать лицензией на осуществление деятельности "по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Украины", как отметил глава агентства Виталий Сигидин.

Также участники должны проводить соответствующую деятельность не менее 5 лет.

Сообщается, что конкурс состоится за право управлять объектами недвижимого имущества, зданиями и сооружениями, технологическими объектами и линейными участками, непосредственно задействованными в обеспечении деятельности нефтепровода, который проходит по территории Закарпатской, Львовской, Ровенской и Житомирской областей.

АРМА будет принимать документы для участия в конкурсе до 9 апреля включительно.

Также в эфире 5 канала глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "ждут решения АРМА" и готовы как группа обеспечить "его прозрачную и эффективную эксплуатацию".

Он добавил, что состояние объекта "нормальное", по результатам проведенной инвентаризации. В то же время, "объект непростой и требует повышенного внимания правоохранителей", чтобы обезопасить его от возможной контрабанды дизеля. По словам Коболева, в прошлом она могла иметь место.

"Мы сможем вернуть нефтепровод в нормальную работу, но не раньше, чем АРМА закончит конкурс и определит победителя", - подытожил он.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Суд определил, что, до избрания управляющего имуществом по результатам конкурса АРМА, оно будет находиться на ответственном хранении Укртранснафты.

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

Экономическая правда