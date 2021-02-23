"Нафтогаз" готовий прийняти на зберігання арештовану "трубу Медведчука" - документ

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртранснафти" надала товариству дозвіл на прийняття нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" на тимчасове зберігання без права користування.

Про це йдеться у рішенні акціонера, опублікованому на сайті Укртранснафти.

У документі йдеться про те, що Нафтогаз надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "Прикарпатзахідтранс". Умова для прийняття - компенсація витрати Укртранснафті за рахунок держави.

Йдеться про частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Витрати на утримання майна у Нафтогазі оцінили обсягом у 200 мільйонів гривень. Під час внесення змін до фінплану товариства ці витрати також врахують.

Наразі на "Прикарпатзахідтранс" не були накладені санкції. Повернення нафтопродуктопроводу у власність держави Україна має відбутися на підставі окремого рішення Ради нацбезпеки. Раніше РНБО доручила правоохоронцям встановити, як частина нафтопроводу опинилася в приватних руках та повернути його в державну власність.

Водночас, Кабмін повинен визначити, кому віддати відібране в структур Медведчука майно. За даними джерел ЕП, обговорюються два сценарії: управляти трубопроводами будуть або державна "Укртранснафта", або Міністерство внутрішніх справ.

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Нагадаємо:

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

Також Рада включила в санкційний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа Тараса Козака.

НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності за державою Україна та витребував частину нафтропроводу. Це рішення у 2014-15 роках підтвердили Апеляційний і Вищий госпсуд. Однак 21 квітня 2015 року суддя Госпсуду Рівненської області Ярослава Гудзенко рішення скасувала.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Економічна правда