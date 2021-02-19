Втрачений нафтопровід України: РНБО вживатиме "невідкладних заходів" для повернення власності

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

Про це повідомляє представництво Зеленського.

Зазначається, що у 2015 році указом президента № 298 Кабміну доручили визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів. Також, уряд мав "вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави".

"Однак за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів", - зазначають у РНБО. "Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України".

Таким чином, зокрема, Рада доручила правоохоронним органам провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадаємо:

НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності за державою Україна та витребував частину нафтропроводу. Це рішення у 2014-15 роках підтвердили Апеляційний і Вищий госпсуд.

Однак 21 квітня 2015 року суддя Госпсуду Рівненської області Ярослава Гудзенко за одне засідання за заявою "ПрикарпатЗахідтранс" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення скасувала.

На думку НАБУ, судове рішення суду приймалося на підставі доказів, які безумовно не могли бути прийняті судом як нові. Так, відтоді Бюро розслідує обставини передачі права власності на трубу суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Економічна правда