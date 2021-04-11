Новости выходных: неодобрение стратегии Ощадбанка, недостаток средств Фонда соцстрахования от ЕСВ

О недостатке средств фонду соцстрахование. В течение первого квартала 2021 потребность в расходах по больничным листам и на страховым выплатам пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ в бюджет Фонда социального страхования.

Об объединении трех соцфондов. На комитете по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов обсудили вопросы возможного объединения Фонда соцстрахования, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и госслужбы занятости на базе Пенсионного фонда.

Об отказе Ощадбанку. Согласно выписке из протокола №44 заседания Кабинета министров от 2 апреля, правительство отказалось одобрять стратегию развития Ощадбанка.

Об аннулировании лицензии. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на работу на фондовом рынке у старейшей фондовой бирже страны, ЧАО "Украинская фондовая биржа".

Об объединении банков. Крупнейшие банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят возобновить идею объединения.

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