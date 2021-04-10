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Три соцфонда планируют объединить в один, на базе Пенсионного фонда

Суббота, 10 апреля 2021, 10:00

Во время совещания Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов обсудили вопросы возможного объединения Фонда соцстрахования, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и госслужбы занятости на базе Пенсионного фонда.

Об этом говорится на facebook страницы комитета.

Причины возможного шага: желание сократить расходы на деятельность трех социальных фондов и усилить за ними контроль со стороны государства.

Так, расходы на администрирование органов Пенсионного фонда в 2021 году составили 5,5 млрд, на административно-хозяйственные расходы Фонда соцстрахования - 1,4 млрд, содержание и управление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и госслужбы занятости - 3,2  млрд (проект).

По мнению главы профильного комитета ВР, объединение административных структур Пенсионного фонда Украины и вышеуказанных фондов может не только сократить расходы на их деятельность, но и повысить качество и выполнение Фондами их основных задач, связанных с социальными выплатами.

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Пенсионный фонд

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