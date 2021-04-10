Правительство отклонило стратегию развития Ощадбанка
Правительство отклонило стратегию развития Ощадбанка
Согласно выписке из протокола №44 заседания Кабинета министров от 2 апреля, правительство отказалось одобрять стратегию развития Ощадбанка.
Об этом сообщает Finclub.
Министерству финансов было поручено проинформировать наблюдательный совет Ощадбанка о наличии в Минреинтеграции и Минэкономики замечаний и предложений к указанной стратегии. Ощадбанк в течение недели доработать стратегию и повторно подать ее проект на одобрение правительства.
По данным СМИ, Минфин и наблюдательный совет Ощадбанк работали над разработкой стратегии банка в течении последних трех месяцев.
Напоминаем:
11 ноября 2020 Кабинет министров утвердил основные направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 гг. Согласно основным направлениям, государственный банк должен продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли кредитования государственных предприятий.
Подробнее о ситуации с Ощадбанком читайте в материале об итогах недели для госпредприятий.
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