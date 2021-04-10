Правительство отклонило стратегию развития Ощадбанка

Согласно выписке из протокола №44 заседания Кабинета министров от 2 апреля, правительство отказалось одобрять стратегию развития Ощадбанка.

Об этом сообщает Finclub.

Министерству финансов было поручено проинформировать наблюдательный совет Ощадбанка о наличии в Минреинтеграции и Минэкономики замечаний и предложений к указанной стратегии. Ощадбанк в течение недели доработать стратегию и повторно подать ее проект на одобрение правительства.

По данным СМИ, Минфин и наблюдательный совет Ощадбанк работали над разработкой стратегии банка в течении последних трех месяцев.

Напоминаем:

11 ноября 2020 Кабинет министров утвердил основные направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 гг. Согласно основным направлениям, государственный банк должен продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли кредитования государственных предприятий.

Подробнее о ситуации с Ощадбанком читайте в материале об итогах недели для госпредприятий.