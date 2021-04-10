Штрафы за нарушение самоизоляции, реструктуризация кредитов: за что Рада будет голосовать на неделе

На следующей неделе (12-16 апреля) Верховная Рада рассмотрит законопроекты о введении штрафа за нарушение самоизоляции, больничных выплат, реструктуризации потребительских кредитов и объединения Государственного ипотечного учреждения и "Украинской финансовой жилой компании".

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своем telegram.

Окончание земельной реформы 2194

Законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Как сообщается на сайте Кабмина, он финализирует земельную децентрализацию и устранит коррупционные риски в управлении земельными ресурсами. Как ранее отмечал экс и.о. главы Минэкономики Павел Кухта, "2194 является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка".

Как ранее отметил сам Железняк ожидается "бесконечное рассмотрение правок".

Законопроект 4540 о наказании за нарушение режима самоизоляции.

Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за "нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни"

Стоимость административного штрафа будет от 3400 до 8500 грн.

Законопроект 5187-1 о возвращении больничных выплат застрахованным лицам в случае заболевания или травмы.

В декабре 2020 года, парламент принял Закон Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения". Таким образом изъяли основной вид выплат за "наступления временной потери трудоспособности", которая не связана с несчастным случаем на производстве. Заменив на выплаты по "временной нетрудоспособности на период реабилитации".

Авторы законопроекта отмечают, что первый вид выплат охватывал весь период до восстановления трудоспособности или до установления группы инвалидности. Второй распространяется только на период реабилитации, который четко не выписан и не может быть больше 24 дней.

По расчетам депутатов, которые хотят изменить ситуацию законопроектом №5187, в результате изменений с 30 июня 2021 ориентировочно 25 млн человек рискуют не получать материальную помощь по страховым случаям в связи с потерей трудоспособности. Поскольку вновь выплата охватывает лишь 1,5% от общего количества застрахованных лиц, которым выплачивается такая помощь в течение года.

Законопроекты 4475, 4398, 4399 о реструктуризации потребительских кредитов.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, целью законопроекта №4475 является реструктурирования потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте, при условии наличия у заемщика на момент предоставления займа перед кредитором.

Законопроект №4398 предлагает обязать Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Также законопроектом предлагается исключить из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.

Согласно тексту законопроекта, должник, который живет в таком жилье, в случае недостаточности его доходов для выполнения условий реструктуризации, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

Законопроектом №4399 предлагается разрешить банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов физических лиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, а не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов по валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.

Законопроект 5308 об объединении Государственного ипотечного учреждения и "Украинской финансовой жилой компании" (Укрфинжитло).

ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году для реализации программы "Доступная ипотека" было создано "Украинская финансовая жилищная компания" ( "Укрфинжитло"), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых.

"Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях. Еще один продукт от "Укрфинжитла" - лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первоначального взноса.

После принятия законопроекта, то есть после присоединения ГИУ, появятся новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем", - говорится в пояснении.

Так, ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс квартир для передачи их в финансовый лизинг.