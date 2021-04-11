Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВ

В течение первого квартала 2021 потребность в расходах по больничным листам и на страховым выплатам пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ в бюджет Фонда социального страхования.

Об этом сообщили в пресс-релизе фонда.

Так, в январе поступило на 0,624 млрд грн меньше потребности в финансировании больничных, декретных и страховых выплат, в феврале на 0,119 млрд грн меньше, в марте на 0,178 млрд.

Также в фонде отметили, что кроме профильных расходов также не хватает средств на десятки видов медицинских и социальных услуг, реабилитационное лечение работающих админрасходы тому подобное.

"Несмотря на системное уменьшение на протяжении нескольких лет доли ЕСВ, направляемой в бюджет ACCE в общем почти на 5%, Фонд в полном объеме обеспечивает страховую защиту свыше 12 млн застрахованных лиц и более 200 тыс потерпевших и их семей", - говорится в заявлении.

Однако, в связи с тем, что темпы роста расходов, в частности на материальное обеспечение, значительно превышают темпы роста поступлений взносов, возникают задержки в сроках финансирования больничных.

Напоминаем:

Система общеобязательного государственного социального страхования имеет солидарный принцип - ежемесячно каждое застрахованное лицо платит, или за него уплачивается работодателем единый взнос (ЕСВ). Объем единого взноса распределяется между Фондом социального страхования Украины, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными Правительством пропорций.

Так, в бюджет ФССУ уплачивается доля ЕСВ в размере 9,5727% от общего объема уплаченного единого взноса.