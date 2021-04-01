Новости 1 апреля: пенсионный возраст для женщин повысили, размер пенсий – тоже

О пенсионном возрасте. С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

О размере пенсий. С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии пересчитают примерно для 2 млн человек.

Об Ощадбанке. В НБУ выразили обеспокоенность относительно решения парижского апелляционного суда, который отклонил решение Международного трибунала по делу Ощадбанка против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова.

О декларации Шевченко. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко в 2020 году задекларировал 21,473 млн грн зарплаты. Средства Шевченко держит в украинских, чешском и швейцарских банках.

Об ИСД. Суд открыл производство о банкротстве корпорации "Индустриальный союз Донбасса". За этим может стоять российская ВЕБ.РФ.

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Украинская "ракета", в которую никто не верил: история сервиса доставки еды Rocket

Как появился и как зарабатывает украинский сервис доставки еды, почему в проект не верили инвесторы и благодаря чему он взлетел. (укр)