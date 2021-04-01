Счета в швейцарских банках и миллионы зарплаты: что показал в декларации глава НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко в 2020 году задекларировал 21,473 млн грн зарплаты, в частности, 19,04 млн грн - в "Укргазбанке", 2,433 млн грн - в НБУ.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за прошлый год.

В "Укргазбанке", где Шевченко работал председателем правления до назначения в НБУ, кроме зарплаты, он также получил дополнительное благо в размере 67,9 тыс грн.

Также он указал 120,9 тыс грн профсоюзных расходов.

Кроме этого, от профсоюзной организации банка - 500 грн подарка в денежной форме и подарок в неденежной форме в эквиваленте 1 тыс грн.

Глава НБУ получил 11,6 тыс грн страховых выплат от ПАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ" и 5,3 тыс грн дополнительного блага от компании "Проспектс Украина".

Кроме этого, он указал 509 гривен инвестиционного дохода от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ и 275,6 тыс гривен процентов от вклада в "Укргазбанке".

При этом, за год Шевченко сделал пенсионный вклад в НБУ в размере 49,9 тыс гривен.

"Основную часть суммы доходов 2020 года, задекларированной главой Нацбанка, составляют выплаты по прежнему месту работы.

Увеличение суммы наличных средств связано с получением выплат при увольнении с АБ "Укргазбанк", что предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми документами. Должность главы НБУ Кирилл Шевченко занимает с 16 июля 2020 года", - уточнили ЭП в пресс-службе Нацбанка.

Глава НБУ также отметил, что вместе с женой Юлией получил 163,5 тыс грн выплат по облигациям, почти 1,23 млн грн процентов от Banque Lombard Odier and Co.,187,3 тыс грн страховых выплат от UNIQA Austria.

А также - 3,436 млн грн от отчуждения корпоративных прав и 498,4 тыс грн от частичного погашения облигаций.

Отмечается, что Юлия Шевченко получила в прошлом году 20,8 тыс грн зарплаты в страховой компании "Универсальный полис".

При этом, на счетах в банках Шевченко имеет 647,3 тыс грн и 313,5 тыс евро (в том числе на счете в чешском Expobank), на общих счетах с женой - 3,241 млн, долларов (в т.ч. - на счетах в швейцарских банках) и 6,6 тыс евро.

Также Шевченко имеет 50,4 тыс грн накопленных пенсионных взносов в корпоративном пенсионном фонде. Наличными он держит 256,6 тыс долларов и 10 тыс евро, жена - 25 тыс евро, 27 тыс долларов и 120 тыс гривен.

В общей собственности - 4,605 млн грн наличных.

Глава НБУ также указал кредит жены в "Кристалбанке", его остаток на конец прошлого года - 133,04 тыс грн.

Среди недвижимости в совместной собственности супругов - квартира в Киеве общей площадью 304 кв. м и 2 машиноместа.

В пользовании - квартира в Киеве площадью 72 кв. м, домовладение в Киеве площадью 280 кв. м и 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 кв. м и 308 кв. м.

Также в собственности жены находится земельный участок в Крыму площадью 1200 кв. м.

Шевченко также указал авторском праве на статью "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов" (в соавторстве).

Кроме этого, жене принадлежат 5 наручных часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 2 наручных часов из драгоценного металла, 4 браслеты с драгоценными камнями, 5 ювелирных гарнитуров, 2 кольца с драгоценными камнями, 2 пары сережек, кожаная сумка Hermes и 2 шубы.

Шевченко владеет 3 наручными часами из драгоценных металлов. Также в декларации есть телевизор LOEWE.

Председатель НБУ имеет в собственности автомобиль Рeugeot 2016 выпуска и квадроцикл.

Также совместно с женой имеет право пользования автомобилями Mercedes-Benz 2012 выпуска и Land Rover 2013 выпуска.

Кроме этого, имеет право пользования катером Super Air Nautique G23 2013 выпуска.

О декларации за 2019 год, которую Шевченко подал перед назначением главой НБУ, читайте по ссылке: Миллионы зарплаты, счета в банках и кредит жены: что показал в декларации новый глава НБУ

Экономическая правда