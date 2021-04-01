Украинская "ракета", в которую никто не верил: история сервиса доставки еды Rocket

Ще два роки тому сервіс доставки їжі з ресторанів Rocket був маловідомим проєктом, який показував в Дніпрі абиякі бізнес-результати. Бізнес був на межі закриття, а його засновники – кияни Станіслав Дмитрик і Олексій Юхімчук – на свої звернення до десятків інвесторів раз за разом отримували відмови.

Незважаючи на це партнери вірили в успіх свого проєкту, і продовжували пошуки зовнішнього фінансування.

Врешті їх наполегливість принесла результат. Вони знайшли інвестора, вдихнули нове життя в проєкт і тепер він не тільки на рівних конкурує з Glovo і Bolt Food, а й розширює свою діяльність на ринки країн Західної Європи.

ЕП розповідає непросту історію появи і становлення українського сервісу доставки їжі Rocket.

Знайомство засновників і шлях до створення проекту

Засновники Rocket кияни Станіслав Дмитрик і Олексій Юхімчук познайомились у 2012 році під час роботи в українському підрозділі компанії Groupon (американський сервіс колективних знижок, ЕП). Там вони опанували принципи роботи електронної комерції і, зокрема, маркетплейсів.

"Працюючи в Groupon, нас об'єднало бажання запускати якісь свої проєкти, – розповідає Олексій Юхімчук про передумови партнерства з Станіславом. – Протягом наступних 2-3 років бізнес Groupon в Україні пішов на спад, тому ми пішли з компанії, і створили власний фітнес-маркетплейс під назвою Gofit. Він пропонує єдиний абонемент для занять в сотнях фітнес-залів, тренажерних залах, йога-студій та басейнах".

Засновники Rocket Олексій Юхімчук та Станіслав Дмитрик джерело: facebook

Однак після запуску Gofit засновники стикнулись з проблемою низької частоти повторних продажів. Залучення кожного нового клієнта вимагало багато зусиль і витрат, при цьому клієнт здійснював одну покупку і повторно абонемент не купував.

Це суттєво шкодило unit-економіці (метод економічного моделювання, який допомагає визначити прибутковість бізнесу через розрахунок прибутковості бізнес-юніта – одиниці товару або одного клієнта. – ЕП) проєкту.

Підприємці не бачили перспектив для швидкого зростання і масштабування Gofit, тому почали вивчати кон’юнктуру інших ринків.

Один з перших проєктів Юхімчука та Дмитрика – фітнес-маркетплейс Gofit джерело: facebook

Їхню увагу привернув ринок швидкого харчування: їжа дуже високочастотний бізнес, люди харчуються в день щонайменше три рази.

"Коли людина один раз замовила у тебе бургер, піцу або хот-дог, то з високою ймовірністю вона зробить у тебе повторне замовлення і буде користуватися твоїм сервісом", – пояснює він.

Під час аналізу ринку хлопці вивчили принципи роботи таких сервісів, як Eda.ua і "Экипаж Сервис". Ці сервіси були скоріше агрегаторами пропозицій ресторанів на доставку, ніж логістичними центрами, які безпосередньо доставляють їжу з ресторанів.

Утм друзі хотіли створити маркетплейс: тристоронній вид діяльності, який би ніс додаткову цінність партнерам-ресторанам, кур'єрам, які можуть отримувати додатковий дохід, і клієнтам, які можуть економити час, потрібний для приготування їжі.

Після не надто вдалих результатів розвитку проекту Gofit Станіслав з Олексієм в 2017 році прийшли працювати в компанію Pokupon (найбільший в Україні маркетплейс послуг зі знижками. – ЕП).

Інвестори Pokupon планували протягом наступних 3-5 років запустити декілька нових напрямків бізнесу, одним з яких був FoodDelivery (доставка їжі), і Станіслав з Олексієм зі своїм досвідом запуску маркетплейсів як раз відповідали за запуск цього нового напрямку бізнесу.

Умови співробітництва з Pokupon передбачали, що у друзів будуть опціони в проєктах, які вони реалізують пізніше.

Заснування Rocket і "друге народження" проєкту

Підготовка до запуску проєкту зайняла півроку. З самого початку команда розробки складала інфраструктуру проєкту на папері. Кожен процес, кожна дія створювалась з нуля.

При цьому команда використовувала досвід успішних FoodDelivery компаній США, Великобританії і країн ЄС. Але з моменту формування команди і до моменту доставлення першого замовлення пройшло приблизно шість місяців.

Проєкт запустився 5 березня 2018 року під брендом Raketa. Саме в цей день була зроблена доставка першого замовлення. Цікаво, що друзі вирішили запустити проєкт саме в Дніпрі хоча офіс Pokupon і вони самі були в Києві.

"Ми часто їздили в Дніпро і вели переговори з великою кількістю ресторанів. Ми починали з Дніпра, тому що вважали, що з першого разу у нас у нас не вийде зробити супер ефективну логістику в межах такого великого міста як Київ. Також ми розуміли, якщо будемо доставляти швидше за інших, це буде нашою суттєвою конкурентною перевагою", – розповідає Олексій Юхімчук.

В Rocket Олексію і Станіславу належить лише по 10% джерело: facebook

На початку підприємці планували робити доставку в межах центральної частини Дніпра. яка була в рази меншою за центр Києва. При цьому на момент старту в Україні ще не працювали ні Glovo, ні UberEats, який у підсумку так і не злетів.

Друзі розраховували на зростання проєкту за рахунок інтернет-трафіку Pokupon, з тих ресторанів і клієнтів, які використовують цей маркетплейс в Дніпрі. Була зроблена взаємна інтеграція мобільного додатку Raketa і веб-версії Pokupon.

Інвестори разом з Олексієм і Станіславом вважали, що проєкт швидко зростатиме і масштабуватися саме завдяки синегрії через взаємну інтеграцію Raketa і Pokupon. Проте за півроку роботи темпи зростання проекту значно відставали від планових.

В жовтні 2018 року на український ринок вийшов Glovo, а в лютому 2019 року – UberEats. Ці гравці прийшли з великими маркетинговими бюджетами і агресивною стратегією. Pokupon не мав відповідних ресурсів для створення конкуренції новим гравцям. Тому Олексій і Станіслав почали активно шукати сторонніх інвесторів.

"Ми проводили зустрічі, показували документацію, пояснювали, яку бізнес-модель проекту з доставки їжі хочемо побудувати в складі Pokupon, – розповідає Станіслав. – Але на жаль, інвестори не хотіли вкладати кошти в комплексну модель, в складі Pokupon. Люди не розуміли, як це все буде працювати і ми отримували відмову за відмовою".

Підприємці вже знаходилися на стадії, коли необхідно приймати непросте рішення – або розвивати проєкт повільно, або закривати.

Саме тоді друзі зустрілися з майбутнім партнером, у якого було бажання розвивати виключно сервіс доставку їжі, без прив’язки до сервісів Pokupon. Хлопці не бажають називати ім’я інвестора, однак відповідно до даних YouControl, цим інвестором став бізнесмен Ігор Рохлін.

За даними retailers.ua, Рохлін має громадянство Ізраїлю, але зараз проживає в Україні. Крім частки в Raketa, у нього кілька бізнесів в сфері оренди нерухомості, консалтингу і розробки ігор.

Влітку 2019 року він викупив у власників Pokupon всі інтелектуальні, технічні права на сервіс Raketa, а також команду, яка займалася розробкою тільки додатку Raketa.

Умови інвестиційної угоди підприємці не розголошують. Відповідно до даних YouControl, в ТОВ "Рокет делівері" (працює під брендом Raketa) Рохліну сьогодні належить частка у 80%, а Олексію і Станіславу – по 10%. В 2019 році активи компанії складали 13-14 млн грн, зобов’язання – 18-19 млн грн, а виручка – 2,1-2,2 млн грн. Звітність за 2020 рік ТОВ "Рокет делівері" оприлюднить до 1 травня.

Після відокремлення від Pokupon проєкт почав зростати. 11 листопада 2019 року він запустився в Києві. В грудні 2020 року назву бренду Raketa змінили на Rocket у зв’язку з виходом на міжнародний ринок, зокрема, на Кіпр.

Бізнес-показники

На початку бізнес-модель проєкта полягала в доставці їжі тільки з ресторанів, оскільки дослідження, які використовували підприємці, говорили про те, що це ключовий ринок. Але з початку пандемії COVID-19 проєкт почав також працювати з продуктовим рітейлом. Тобто, сервіс почав доставляти продукти з супермаркетів.

Основа бізнесу Rocket – це мобільний додаток, який визначає місцезнаходження клієнта і показує йому доступний в тому чи іншому районі міста асортимент їжі з доставкою, або асортимент продуктів з супермаркету.

Підприємці намагаються давати клієнтам можливість замовити широкий асортимент продуктів, "оскільки чим більше ти даєш людям можливості закрити свої потреби, тим вище ймовірність, що людина буде користуватися саме нашим додатком".

За даними Google Play, мобільний додаток Rocket завантажили понад 1,7 млн разів. Для порівняння додаток Bolt Food завантажили понад 1 млн разів, а Glovo – понад 10 млн. При цьому найвищу оцінку на Google Play має Glovo – 4,3, далі Rocket – 3,8 і потім Bolt Food – 3,7. Користувачі App Store віддають Rocket менше балів – лише 3,9, тоді як Bolt Food – 4,4, а Glovo – 4,8.

За словами Олексія, 30% інсталювань додатку Rocket приходиться на iOS і 70% на Android.

Середній чек одного замовлення по Україні становить 300 грн. В столиці він вищий – 330-345 грн. Примітно, що середній чек користувачів пристроїв працюючих на iOS на 10-20 грн вищий, ніж у користувачів Android. Крім того, перші частіше роблять повторні замовлення протягом місяця, у порівнянні з другими.

Недавно Rocket запустили рекламну кампанію про "моменти" джерело: facebook

Собівартість одного замовлення в Rocket майже повністю складається з вартості послуг кур’єра. Найвищий показник собівартості – в Києві і в холодну пору року він зростає. Наприклад, влітку собівартість одного замовлення становить 45-55 грн, а взимку – 60-65 грн.

Більшу частину собівартості Rocket покриває за рахунок споживачів, які сплачують 40 грн за доставку. Іншу частину компанія покриває за рахунок партнерів-ресторанів, які віддають від вартості кожного замовлення в середньому 30% (в залежності від конкретних домовленостей) плюс ПДВ. В цих 30% заробіток платформи.

Незважаючи на ставку підприємців на рітейл, сьогодні частка їх сервісу в кількості замовлень становить лише 10%.

Однак Олексій переконаний у величезному потенціалі доставки продуктів з супермаркетів.

"Доставка їжі – це новий для України ринок в такому вигляді, як наша модель. А доставка продуктів з супермаркетів – це абсолютно нова історія. Були гравці, які кілька років навіть оперували на цьому ринку, але у них була трохи інша модель.

Якщо я, наприклад, сьогодні замовляю продукти, то замовлення отримую на наступний день. Ми плануємо доставляти замовлення з супермаркета за 60 або навіть за 40 хвилин, в залежності від локації і набору кошика. Зараз ми не возимо замовлення більше, ніж 20 кг", – пояснює Олексій.

За його словами, найбільшею статтею витрат на початку була розробка мобільного додатку. Зараз найбільші витрати пов'язані з виплатою заробітних плат та маркетингом, тобто залученням нових клієнтів. Сьогодні в компанії працюють 300 осіб, з яких 60 – в кол-центрі.

Як і в будь-якій іншій країні, в Україні приблизно 50% замовлень доставки їжі приходяться на світові мережі швидкого харчування – McDonald's та KFC. Саме в такій послідовності розташовані ці мережі в рейтингу замовлень на платформі Rocket. Обсяг замовлень і їх частку безпосередньо по закладах в компанії не розголошують.

Сьогодні Rocket працює в 28 містах України. При цьому 50% всього обороту компанії формується від замовлень в Києві. Далі йдуть Дніпро, Львів, Харків та Одеса.

До платформи підключено понад 5 тисяч кур’єрів. Проте це не означає, що вони працюють одночасно. Все залежить від попиту з боку клієнтів платформи.

Робота з кур'єрами і партнерами

Для підключення до Rocket ресторану потрібно заповнити форму на веб-сайті платформи. Під час розгляду заявки аккаунт-менеджери вивчають в інтернеті відгуки споживачів про заклад. Через велику кількість поганих відгуків ресторан можуть не підключити.

Під час роботи з рестораном представники Rocket збирають від кур’єрів, споживачів відгуки, напряму спілкуються з представниками ресторану. Якщо накопичується велика кількість негативних відгуків і партнер на них не реагує, то Rocket може розірвати співпрацю.

Споживач оплачує замовлення і доставку напряму Rocket. В кінці місяця або тижня платформа виплачує партнерам їх частку. Період виплат обговорюється індивідуально.

"Деяким партнерам комфортно отримувати виплату раз на місяць, іншим хочеться отримувати два рази на місяць, комусь потрібно раз на тиждень", – розповідає Станіслав.

Платформа також пропонує ресторанам ексклюзивні умови співпраці. В такому разі клієнт може замовити страву конкретного закладу виключно через Rocket. В якості переваги ресторан отримує більш високу промо-активність, завдяки чому зростає кількість їх замовлень.

Українська Rocket на Кіпрі, в планах –.Нідерланди джерело: facebook

На запитання, чим Rocket відрізняється від Glovo і Bolt Food з точки зору партнерів, Станіслав каже, що їх команда набагато швидше і гнучкіше реагує на будь-які запити партнерів.

"До того ж партнери кажуть, що у Rocket ніколи не було затримок і ми не заморожували їхні гроші, оскільки для партнерів досить важливо отримувати в обумовлений термін грошову суму", – підсумовує Станіслав.

Кур’єром Rocket може стати людина віком від 21 року. Така вимога обумовлена наявністю партнерів платформи, які продають алкоголь. Якщо людина планує доставляти замовлення на автомобілі, то вона повинна надати водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для кур’єрів Rocket проводить навчання, як необхідно спілкуватися з клієнтами та поводитися на дорозі. Платформа також страхує життя і здоров’я кожного кур’єра.

Олексій стверджує: якщо кур’єр працює повний день 5-6 днів на тиждень, то в Києві він може заробляти за місяць від 25 до 30 тис грн.

"Але це не супер жорсткий режим, тому що є хлопці, які дуже багато роблять доставок. В них цифри можуть бути вище – під 50 тисяч гривень. Якщо для порівняння говорити про Миколаїв, то там заробіток кур’єрів може складати 12-15 тисяч гривень на місяць", – додає він.

Транспорт – автомобіль, мопед, велосипед – кур’єри використовують власні.

Про плани

Олексій каже, що у команди Rocket стоїть завдання до кінця 2021 року вийти в Україні на точку беззбитковості.

Одночасно компанія починає втілювати амбіційні плани експансії за кордон. 23 грудня 2020 року платформа запустилась в столиці Кіпру Нікосії. А вже на 12 квітня цього року запланований запуск Rocket в Нідерландах.

Загалом у 2021 році підприємці планують вийти на ринки 10 нових країн.

Одночасно команда сфокусована на збільшенні рейтингу зайнятості кур’єрів. Так називається кількість часу, коли кур’єр зайнятий доставкою замовлення.

Наприклад, показник 100% – це "ідеальний" стан, але в реальності його не існує. В країнах з розвиненим ринком доставки їжі цей показник становить 80%. Rocket намагається рухатися в бік цієї цифри.

Також на меті є скорочення часу сlick to eat – це час, який проходить з того моменту, коли клієнт оформив замовлення, до того моменту, коли він його отримав.