Перерасчет с 1 апреля: для кого и насколько вырастут пенсии

С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий на 11% с 1 марта.

Пенсии пересчитают примерно для 2 млн человек, что предусмотрено ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, пенсию пересчитают тем пенсионерам, которые работают, и кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.

При этом, пенсию не пересчитаю для примерно 700 тыс пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 апреля 2019 года - для них запланирован ближайший перерасчет не раньше апреля 2022 года.

Перерасчет пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

При этом, перерасчитываться будет "чистая пенсия", начисленная за годы стажа - без специальных доплат.

Формула расчета пенсии следующая:

Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж исчисляется в процентах (1 год = 1%), в соответствии с ним зачислят все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата пенсионера, который продолжает работать.

При этом, если пенсионер, который работает, теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, то при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата - нет.

Для перерасчета пенсий украинцам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором производится перерасчет, получили право на проведение перерасчета", - говорится в законе.

Напомним:

Сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Экономическая правда