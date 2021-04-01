Суд открыл дело о банкротстве ИСД

30 марта Хозсуд Донецкой области открыл производство по иску компании Indumet S.A. (Люксембург) о банкротстве корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) - за Indumet S.A. может стоять российская ВЕБ.РФ.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на сообщение суда.

Инициатор этой процедуры - компания Indumet S.A. (Люксембург). Ранее акционер ИСД Сергей Тарута заявлял, что за этой компанией стоит государственная корпорация развития ВЕБ.РФ (русский Внешэкономбанк).

"За деньги Внешэкономбанка эта компания скупала долги ИСД и потом решила, что "нам украинский акционер не нужен". Мы скупим все и потом через банкротство возьмем под контроль все активы", - говорил Тарута.

По словам народного депутата, при входе россиян в состав акционеров ИСД была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании. Но этого не произошло, а финансирование корпорации происходило за счет кредитов украинских акционеров - Таруты и Олега Мкртчана.

Совладельцами ИСД являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан, а также российские акционеры. В августе 2019 года Московский городской суд приговорил Мкртчана к 9 годам лишения свободы за мошенничество на 1 млрд рублей.

В то же время, ОАО "Днепровский металлургический комбинат" также подавало заявление в пределах данного дела по открытию процедуры банкротства корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по выкупу холдингом "Ментинвест" Рината Ахметова активов Днепровского металлургического комбината - одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

Люксембургская компания Indumet S.A. просит суд открыть производство по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".