В Нацбанке отреагировали на проигрыш Ощадбанком апелляции в споре с РФ

В НБУ выразили обеспокоенность относительно решения парижского апелляционного суда, который отклонил решение Международного трибунала по делу Ощадбанка против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Выражаем обеспокоенность решением парижского апелляционного суда, который отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова.

Национальный банк Украины отмечает исключительную важность доказания на международном уровне противоправности действий РФ в отношении Украины, в частности относительно захвата украинских финансовых активов во время оккупации Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

"Руководство соответствующих банковских учреждений должно с высокой ответственностью и взвешенностью подходить к подаче судебных исков в международные судебные институты и быть готовым на высоком профессиональном уровне отстаивать интересы государства на всех этапах судебного рассмотрения дел.

Важная предпосылка для эффективного обеспечения защиты интересов банка и государства - слаженная работа новой управленческой команды банка, которая должна формироваться на основе профессионализма и опыта", - добавили в Нацбанке.

Напоминаем:

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Экономическая правда