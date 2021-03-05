Новости 5 марта: санкции США против Коломойского, госдолг, миссия МВФ

О санкциях США против Коломойского. Правительство США внесло в санкционный список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за его причастности к значительной коррупции.

О госдолге. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что совокупный госдолг Украины в 2,558 трлн грн или 90,74 млрд долл является приемлемым для иностранных инвесторов и согласованным правительством и международными партнерами.

О миссии МВФ. Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об украинском спутнике. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития при участии Государственного космического агентства успешно завершил очередной этап переговоров со SpaceX по запуску украинского спутника.

О годовом тарифе на газ. Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

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