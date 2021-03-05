Премьер считает приемлемым госдолг в 90 миллиардов долларов

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что совокупный госдолг Украины в 2,558 трлн грн или 90,74 млрд долл является приемлемым для иностранных инвесторов и согласованным правительством и международными партнерами.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает FinClub.

"По состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 млрд долларов в эквиваленте. Полностью все параметры бюджета, дефицита госбюджета, займы, которые планировалось взть в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост суммы госдолга.

Он находится в допустимых параметрах и границах, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемый для международных инвесторов, и не выходит за пределы сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание госдолга", - заявил Шмыгаль.

По его словам, на начало 2020 года сумма госдолга была около 85 млрд долл в эквиваленте.

Напомним:

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 1 квартале 2021 (январь-март) на 7,25 млрд грн - до 146.1 млрд грн.