Новый глава НКЦБФР определился с составом комиссии

Руководство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) практически полностью обновят - президенту Владимиру Зеленскому предложено назначить пять новых членов.

Об этом рассказал ЭП инициатор представления глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Речь идет о члене наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС Юрие Бойко, которыйдо 2015 года занимал должность директора государственного учреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка".

Второй кандидат - начальник Управления внедрения процессов приватизации и анализа Фонда государственного имущества Юрий Шаповал, который до 2019 года возглавлял правление "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках".

Третий - начальник отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослав Шляхов.

Четвертый - руководитель "Карпатской рудной компании" Арсен Ильин. Ранее возглавляемая им компания входит в Avellana Gold, которая разрабатывает единственное в Украине месторождение по добыче золота.

Пятый кандидат - директор Департамента надзора за профессиональными участниками фондового рынка НКЦБФР Ираклий Барамия.

Членом комиссии останется Максим Либанов, полномочия которого истекают в феврале 2024 года.

Свои должности потеряют члены НКЦБФР Александр Панченко, Дмитрий Тарабакин и Игорь Назарчук. Срок их полномочий, как и бывшего главы комиссии Тимура Хромаева, истек 30 января 2021 года.

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Один против всех: удержится Хромаев в кресле председателя Комиссии по ценным бумагам

Напомним:

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Ранее сообщалось, что после того, как каденция Тимура Хромаева в должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку завершилась в минувшие выходные, регулятор возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

Экономическая правда