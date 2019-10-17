Владелец Avellana Gold Брайан Севедж. Кто управляет рынком золота и почему Украина отпугивает крупных игроков

Владелец компании, которая разрабатывает крупнейшее месторождение золота в стране, рассказал ЭП, на каких страхах держится мировой рынок золота, что будет с ценами, как добывать драгоценные металлы в Украине и покупать месторождения у беглых министров.(укр)

На початку серпня вартість золота вперше з 2013 року зросла до психологічно важливої позначки в 1500 доларів за унцію. Аналітики прогнозують, що в найближчі роки ця тенденція збережеться незалежно від того, буде в світі нова економічна криза чи ні.

Сьогодні єдине діюче в Україні родовище з видобутку золота — Мужіївське. За оцінками, там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів.

У 2016 році дві компанії, які володіють ліцензіями на видобуток золота в Мужієво перейшли від оточення скандального екс-голови МВС часів Януковича Олександра Захарченка до компанії Avellana Gold.

Деталі угоди невідомі. Чи має вплив колишній міністр на компанію, чи може він бути досі її власником, наразі достеменно невідомо. Так само правоохоронні органи не можуть дати відповіді.

"Avellana Gold Ltd заснувала група міжнародних інвесторів після євромайдану", — зазначається на сайті компанії. Вона зареєстрована на Кіпрі, але в ЗМІ позиціонує себе як американська, посилаючись на публічного бенефіціара, громадянина США Брайана Севеджа.

Останній працює в гірничодобувній галузі з початку 90-их. Починав з фінансування золотих копалень на заході США, а згодом розвивав проекти в Казахстані та Африці.

Севедж заперечує будь-який зв'язок із оточенням колишнього міністра-втікача і каже, що купівля компанії принесла йому більше медійних, ніж юридичних ризиків.

В інтерв’ю ЕП він розповів, що буде з цінами на золото, чому інвестори готові вкладати в Україну, з якими труднощами вони стикаються та на які зміни в законодавстві очікують.

Що таке світовий ринок золота та хто його головні гравці

— Можете розповісти, як ви почали займатися видобутком дорогоцінних металів? З чого ви починали?



— Я отримав ступінь магістра в галузі економіки корисних копалин в Гірничій школі Колорадо. Крім того, я написав свою дисертацію по діамантно- та золотодобувним компаніям. Я став гірничим інженером в Банку Нью-Йорка, а потім працював як фінансист в Банку Монреаля.

Брав участь у фінансуванні багатьох золотих копалень, які були розроблені на заході США ще в 90-х роках. В 1996 році я вирушив до Казахстану, і там фактично допоміг запустити золоту шахту. Ось так я і потрапив в золоту галузь.

— Чим займається компанія Pioneer Management LLC? Який зараз ваш основний бізнес?



— Я створив Pioneer в 2009 році після відходу з Frontier Mining — гірничодобувна, золотовидобувна компанія, що забезпечувала первинний капітал проектам, які я розвивав в Казахстані.

Pioneer була сформована, щоб консультувати і інвестувати у видобувні проекти на ранніх стадіях. Вона почала свою діяльність в Китаї, але зрештою "переїхала" в Демократичну Республіку Конго. Пізніше я покинув Pioneer і і заснував приватну компанію Sage Management, це було у 2017.

Sage Management також зосереджена на консалтингу та прямих інвестиціях в гірничодобувні проекти, але трохи ширше географічно, включаючи як Україну, так і локації в Африці.

Loading...

— Які країни зараз найбільш цікаві з точки зору інвестування у видобуток, з точки зору оподаткування і отримання спеціальних дозволів?



— Ви захочете піти туди, куди йдуть всі. Це комбінація: не просто податки, а податки в поєднанні з очікуваною безпекою роботи в країні. Я б сказав, що це – Австралія, вона тільки що перемістилася на 2-е місце з видобутку золота. Тут є великий інтерес до золота і до видобутку загалом.

Конго, можливо, є найбільш цікавою з точки зору якості геологічних об’єктів. Що ж стосується саме видобутку золота, то в Узбекистані є величезні родовища.

Зазвичай, це комбінація рішень: де вам зручно працювати, які податки і наскільки великі родовища. Все це в поєднанні дає розуміння того, куди ти хочеш інвестувати.



— Які зараз найбільші золотовидобувні компанії в світі?



— Знову ж таки, якщо ми говоримо про золотий сектор, це Barrick Gold Corp., Newmont, AngloGold, Kinross, Newcrest і Navoi, що є узбецькою золотодобувною компанією.

— Якщо говорити про нелегальний ринок золота, в яких країнах він розвинений найбільше?



— Напевно, Африка. Не обов'язково одна конкретна країна. Це відбувається в основному серед кустарного видобутку, що складає дуже невелике число людей, які видобувають золото і в основному роблять це за незаконною схемою, тому що вони не будуть платити ніяких податків, вони не хочуть ніяких правил.



Таким чином, спочатку корпоративний, а надалі кустарний видобуток корисних копалин здійснюється контрабандою з багатьох африканських країни, а потім "легілізується" на переробних заводах.



Золото не важкий метал з точки зору переробки, і тому багато золото надходить на нелегальні переробні заводи, а потім звідти потрапляють у законний ланцюг постачання. Але, ймовірно, мова йде про Африку: Гвінея, Гана, Танзанія, Малі, Кот-Д'івуар. У свою чергу легалізація відбувається переважно через Південну Америку.

— За даними аналітичної компанії SNP Global Market Intelligence, в 2021 році може початися спад видобутку золота та виснаження родовищ, і цей процес може обігнати приріст виробництва. Чи згодні ви з думкою аналітиків?



— Не зовсім. Мені здається, що певні люди зацікавлені стверджувати, що виснаження золотих копалень буде значнішим, ніж здатність виробляти більше золота. У той же час золоті копальні продовжують розширювати запаси та збільшувати видобуток.



Інше, що я не впевнений, що SNP Global Market Intelligence взяло до уваги — це велике виробництво, яке очікується в Узбекистані, у Navoi (Navoi Mining Metallurgy Combinat — ЕП) зокрема.

Більш високі ціни дадуть змогу профінансувати більше золотих розробок для глобальних гравців. Так, може бути невелике зниження, оскільки дефіцит дещо є, але я не бачу, що суттєве падіння виробництва можливе.

— Якою є структура глобального попиту на золото? Хто його купує?

— Сьогодні першими покупцями золота залишаються ювеліри, але центральні банки та приватні фонди стають драйверами росту. Індійці купують багато золота, але на зміну динаміки ринку впливають певним чином спекулятивні покупці — це великі фонди та центральні банки.

Серед центральних банків великими покупцями золота є Росія, Казахстан та Туреччина. Причина в тому, що вони хочуть відійти від долара США, як резервної валюти, і замінити його на золото.

"Золото тече за страхом, кризами та війнами " фото брайна севеджа

— Які основні фактори впливають на ціни на золото сьогодні? Чи слід очікувати змін найближчим часом?



— Я думаю, що загальний консенсус полягає в тому, що ціни на золото зростають. І залежно від того, з ким ти спілкуєшся, хтось каже, що ціни становитимуть до 2 тис доларів унцію, а хтось стверджує, що вони зростуть до 20 тис доларів за унцію.

Основними факторами, які на це впливають, є страхи: економічний, політичний, фінансовий. Ви дивитесь на Близький Схід, ви дивитесь, де у світі відбуваються конфлікти, а потім ви дивитесь окремо на кожну країну і вирішуєте, чи вважаєте, що економіка потрапить у халепу.



Люди використовують золото як захист від інфляції і, відверто кажучи, як валюту. Тож золото тече так само, як і страх тече по всьому світу.



— Кризи — це добре для золота

— Так, навіть очікування криз. Коли наближається глобальна криза, ось тоді люди починають шукати і копати золото. Це не обов'язково повинно бути реальністю, очікування — ось те, що їх спонукає.

Чим приваблюють "золоті" родовища України і чому справа не лише в золоті

— Якщо говорити про Україну, чому ви вирішили придбати Карпатську рудну компанію та Західну геологорозвідувальну компанію?



— Це якісний актив. Але я думаю, що люди умисно знищували його. Проблема об’єкту полягала в тому, що на ньому почали заробляти ще до початку видобутку. Фактично за бюджетні кошти був куплений мотлох, а потім виробництво велося екстенсивним методом, що призводило до величезних втрат золота.

Там вибирались тільки найбагатші руди, що знищувало потенціал для комплексного відпрацювання родовища. Не кажучи вже про використання вибухівки, яка є ще одною причиною екологічного лиха, яке ми отримали у спадок.

Коли ми змогли реально ознайомитись з первинними історичними даними, а не лише з державними звітами, то дійшли до висновку, що тут є якість. Ми також подивилися на ціну цинку.

Так, тут є золото, але це золото-срібло-свинцово-цинкове поліметалічне родовище. У нього сприятливе розташування. Це Західна Україна, далеко від конфлікту на Сході. І воно має потенціал перетворитись на дуже солідне виробництво.



До того ж розробка проекту до стадії виробництва не коштувала сотні мільйонів чи мільярдів доларів. Це проект, який порівняно легко запустити у виробництво, якщо ідеї спрацюють, але при цьому в ньому є навіть декілька геологічних ідей на десятки років стратегічного вивчення. І саме ці ідеї та команда, яка їх розуміє — це саме те, що бажають купувати інвестори.

— Чи можете розкрити деталі цієї угоди? Можливо, були певні труднощі, оскільки цю компанію пов’язували з чиновниками, які втекли в Росію разом з колишнім президентом Віктором Януковичем. Мова йде про колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.



— Завжди є страхи; нічого не буває так просто, як ти думаєш. У України репутація корупційної держави, вона пережила Революцію Гідності, була деяка невизначеність, як все обернеться, були певні питання щодо екологічного збитку, який завдала попередня державна компанія.

Ми проаналізували та особисто зустрілися з декількома іншими компаніями, які за ці роки намагалися і не змогли придбати актив.

Ми повинні були запитати себе: "Чому? Які були проблеми?". У нас в штаті були люди, які розуміли правову систему, проект, які знали історію проекту. І в результаті у нас було багато інформації про проект і про можливості.



Зазвичай люди залишаються в стороні від тієї країни, де бачать багато ризиків. На нашу думку, сьогодні ідеальний час, щоб прийти в Україну і зайнятись розробкою проекту.



— Як ви думаєте, Україна змінилась за останні п'ять років? Чи бачите ви якісь зміни після останніх президентських та парламентських виборів?



— Очевидно, що за останні 5 років відбулися значні зміни. Очікування та реальність наближають до думки, що в Україні можна вести бізнес. Але я думаю, що загальний консенсус полягає в тому, що в Україні є корумповані суди, і з цим щось треба робити.

Я був у Торонто на конференції "Реформа України" у липні, де президент Зеленський виступив з доповіддю. Одним з пунктів його списку було реформування судів, і майже кожного разу на панельних дискусіях першою темою обговорення було те, наскільки корумповані суди. Отже, з моєї точки зору, суди справді потребують реформ.



— Так, ми знаємо про проблеми судів. З якими ще проблемами в Україні ви стикаєтесь?



— Загалом, працюючи в дуже різних країнах, можу сказати, що у всіх є свої унікальні проблеми. Я здогадуюсь, що законодавство будувалось навколо лише "окремих секторів" гірничодобувного сектору, цікавих великим українським власникам. З точки зору видобування золота немає ясності, як має працювати весь процес.

Ми будемо багато співпрацювати з різними агенціями та державними органами над роз'ясненнями, як ми будемо реалізовувати проект.

Головне, що завжди турбує людей — чи будуть вони й надалі мати юридичне право власності на свої активи. Саме це є дуже важливим питанням.



— Окрім Мужієво, Авеллана планує працювати на Берегівському та Квасівському родовищах. Чому ці родовища є перспективними?



— Ми вважаємо, що Мужієво є найбільш вивченим з 3-х об'єктів. Там було проведено найбільше бурінь, була підземна розробка. Але Мужієво і Берегово — це фактично одне родовище. Просто геологічно помилково розділене на два.

Одне із завдань нашого техніко-економічного обґрунтування — підтвердити концепцію того, що Мужієво-Берегово — це одне і те саме родовище, це дуже велика система, що робить розробку Мужієво економічно вигідним.

Мужієвське родовище фото Avellana Gold

На даний момент Квасово є об'єктом, що потребує розвідки. У нас є деяка інформація щодо буріння. Квасово має, те, що я називаю, географічний козир — розташування, розташування і ще раз розташування.

Воно дуже близько до Мужієво-Берегово, і можливо має ще більший потенціал. Але нам доведеться провести дослідне буріння і витратити значно більше грошей, щоб перетворити його на родовище, але потенціал для подальшого розвідувального буріння для всього району дуже хороший.



— Як ви оцінюєте запаси цих родовищ?



— Зараз ми заново обробили усі історичні дані буріння та зробили комп’ютеризовану геологічну модель і, фактично, заново проходимо процес визначення того, які ці запаси. Наразі нам потрібно провести додаткове буріння, щоб збільшити точність цих запасів.



— Чи є в Україні інші родовища, які можуть бути перспективними?



— Насправді, в Україні багато цікавих родовищ. Зараз я б не хотів називати конкретні родовища, які нас цікавлять. Не хочу, щоб хтось дізнався, що ми вважаємо перспективним. І це не обов’язково золото. Є різні метали, які нас цікавлять.



— Скільки грошей ваша компанія вже вклала в це родовище? Що ви зробили за цей час?



— Я не можу називати конкретну цифру, ми сьогодні вклали неабияку суму грошей, будуючи завод і перевіряючи історичні дані. Рухаючись далі, ми витратимо 15-20 мільйонів доларів протягом наступних 2-3 років, щоб зробити техніко-економічне обґрунтування.



Воно має визначити, скільки коштуватиме розробка шахти, але ми вважаємо, що для відновлення цієї шахти, введення її у виробництво, потрібно близько 150 мільйонів доларів.



— Якщо говорити про ваші плани на найближчі 5 років, якими вони будуть?



— Зараз я б сказав що наші родовища на стадії початкового виробництва і протягом наступних 3-5 років ми хочемо перетворити їх на стабільного виробника концентрату свинцю та цинку.



Протягом наступних 2-3 років ми будемо зосереджені на завершенні техніко-економічного обґрунтування розвідувальних об’єктів, тобто коли ми дійдемо до 5-го року виробництва, ми маємо розширити виробництво за рахунок нових підтверджених запасів.



— Ваші колеги раніше казали, що дохід від видобутку золота на родовищі не сягне й 30%.



— Мужієво-Берегово має золоту руду та срібну та цинкову руду. Це поліметалічне родовище. І щоб визначити основну частину доходу — ви дивитесь на золото, на срібло, на свинець і на цинк, тому з точки зору виробництва, золота може бути такий відсоток від загального.



Звичайно, все залежатиме від цін на товари, але золото може бути як більше 30% або менше від загальної вартості, але основну частину товарної вартості складатиме цинк та свинець.

Хто купує українське золото, чи можна його вивозити, з ким бореться Авеллана за родовища

— Як ви оцінюєте законодавство України з точки зору оподаткування та спеціальних дозволів?



— Законодавство на даний момент містить багато білих плям. Незрозуміло, наприклад, як сплачувати ренту чи продавати продукцію, яка містить певну частку золота. Чіткої інструкції немає. Наприклад, якщо мова йде не про афінований метал, а про сукупний концентрат. Ніде не встановлена норма, яка б визначала, чи є афінаж економічно доцільним.



Центральний банк — нам потрібно "пропонувати" золото центральному банку, але на даний момент немає, наприклад, такого механізму — "гаразд, якщо ми виробляємо трохи золота, нам потрібно спочатку запропонувати центральному банку, а потім вони мають Х днів, щоб вирішити чи купляти, і за якою ціною".

Тож є певні речі, які нам доведеться з’ясувати, коли ми рухатимемося вперед протягом наступних двох років. Нам також потрібно буде тісніше співпрацювати з урядом.

— Хто купує українське золото?



— На даний момент я б не сказав, що існує якась конкретна група, яка хоче обов'язково його купувати, мовляв: "Я купую тільки українське золото".

Як я вже говорив раніше, ми повинні запропонувати Національному банку, і це певні розмови, які нам доведеться вести, як саме цей процес буде виглядати, враховуючи той факт, що наше золото міститься у свинцевому концентраті.

Ми працюємо над цими деталями.

— Як визначається якість кінцевого продукту?



— Це функція металевих характеристик руди та процесу. Ми проводимо багато металургійних випробувальних робіт і перевіряємо, яка з технік вилучення буде найкращою, і що дає нам найкраще вилучення. І тоді цей концентрат може становити 30-40-50% свинцю, або цинку і без металів, залежно від коефіцієнту відновлення.



— Чи дозволяється його експорт?



— Ми повинні розібратися у законі, зробити це відповідно до закону, але ми маємо можливість експортувати. Питання лише в тому, щоб Національний банк мав можливість викупити назад афінований метал.



— Чи можуть українські родовища зацікавити інших світових гравців?



— Так, вони цікавлять. Але тут ми знову повертаємося до судів. Суди доведеться очистити. Великі гірничі компанії не готові до того, що хтось може звернутися до якогось судді і заплатити їм певну суму грошей, щоб у вас забрали ліцензію.



Я думаю, що також потрібно почати залучати більш дрібні компанії. Вони часто готові взяти на себе трохи більше ризику, виконуючи попередню розробку, яка надає більшій гірничій компанії інформацію про родовище, і ця компанія може або стати стратегічним партнером, або викупити компанію.

Брайан Севедж з Брюсом Смітом з Gold Group, партнер

— Можете розповісти про ваш конфлікт з корпорацією Gofer? Що зараз відбувається з цією історією? (Більш детально про конфлікт між Avellana Gold та корпорацією Gofer писала раніше Liga.net)



— Так, це цікаво. Так, Gofer, а зокрема Олександр Маштепа вигадали історію про те, що великий міжнародний банк був засновником Gofer і що цей великий міжнародний банк збирається інвестувати 250 мільйонів доларів в розробку проекту. Разом з великим міжнародним банком, нібито, беруть участь британські королівські особи.



А коли ви вивчаєте різні деталі, як, наприклад, коли було створено компанію, хто є акціонерами, реальність зовсім інша. І ми вважаємо, що це все шахрайство. Ми також вважаємо, що посадовці та директори, які створили Gofer, ймовірно, порушили Закон у Великобританії. Те ж саме стосується і українських законів.



Вони геть перекрутили сам зміст терміну "санація", вони просто пішли і воскресили компанію-банкрута, у якої ліквідовані всі активи, продані, так що нічого не залишилося на балансі. Більше 6 років тому. Це як створити зомбі, якщо хочете.



Серед людей, які причетні до цієї компанії — відомі кримінальні корпоративні рейдери. Вони раніше те ж саме робили з торговим центром у Києві. І тому вони, знаєте, дуже вишукані у своїй злочинній тактиці. Але це відомий метод, який застосовується в Україні для захоплення активів інших людей.



Тож, ми будемо працювати в судах України та Великобританії, щоб викрити шахрайство. Ми будемо використовувати кожен законний засіб, який ми маємо в розпорядженні, включаючи кримінальне переслідування посадових осіб та директорів, урядових чиновників, які можуть бути залучені.



Після нашого дослідження ми з'ясували відносини між цими людьми. Ми надамо, частково вже надали, це посольству США, посольству Великобританії, і ми також будемо шукати можливість внесення цих людей у список OFAC США, який фактично є списком санкцій.



— Зараз ви ведете з ними якісь переговори?



— Для нас вони люди, що зазіхають на наше майно, і всі це знають, тож дійсно немає підстав вести переговори з ними. Ми готові до перемов лише з державою.

— Це всі питання. Можливо, ви хочете щось додати?

— Звичайно. Я думаю, що людям просто потрібно подивитися, що ми зробили за останні 3 роки. Ми працювали з місцевою громадою, розробили переробний завод для уникнення екологічної небезпеки, яку спричинила попередня компанія. Ми прагнемо розвивати цей проект у довгостроковій перспективі і ми маємо необхідний досвід.



Засмучує те, що чим більше ми вкладаємо в розвиток, тим більші проблеми в нас виникають. Як тільки ми отримали свої ліцензії, ми стикнулися з проблемами бюрократії, витратили два роки щоб їх владнати, потім ми нарешті отримали всі папірці, і почали будувати і тут з’являється рейдерська група, яка вирішила: "О, подивимось, чи ми можемо скористатися корумпованими судами та забрати ці активи".



Але ми, як я сказав, використовуватимемо всі доступні засоби, щоб досягти успіху, і побудуємо абсолютно нове підприємство.