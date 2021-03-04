Новости 4 марта: в "Слуге народа" хотят национализировать "Мотор Сич", НБУ повысил учетную ставку

О "Мотор Сич": Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

О тарифах: Премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВт-час.

О ставке НБУ: Правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021, регулятор готов при необходимости повышать ставку в дальнейшем.

Об МВФ: Премьер Денис Шмыгаль заявил, что осталось 5 ключевых пунктов в работе с МВФ, по его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы потом транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

О ценах: Правительство не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку, только будет косвенным способами их сбалансировать.

Об экономической свободе: В рейтинге экономических свобод по итогам 2020 года Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127 место, находящееся между Джибути и Мавританией

О "Северный потоке": Морское управление Дании (DMA) ожидает, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершится до конца сентября, тогда как до сих пор речь шла о более ранний срок окончания работ, в апреле.

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