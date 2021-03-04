У Раді зареєструють законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

Про це він сказав у коментарі каналу "Прямий".

"Сьогодні, точніше не сьогодні, а на цьому тижні ми будемо подавати законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі". Ви знаєте, що наклали санкції проти китайських компаній. Це питання обороноздатності... Для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії", - сказав Арахамія.

"Це частина ситуації у відносинах з Китаєм, треба проводити перемовини. Але, мені здається, нам треба реєструвати законопроєкт, тому що зараз повністю не визначений стан підприємства, там працюють декілька десятків тисяч людей. Вони звертаються до нас і просять визначити, який статус і яке майбутнє у цього підприємства", - додав він.

"Це важливе підприємство, містоутворююче у Запоріжжі. Треба над цим працювати", - резюмував нардеп.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ "Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ"після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

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