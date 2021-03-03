"Газ по 6,99": Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях

К концу недели Минэкономики представит проект решения по "программе высвобождения газа", при которой Укргаздобыча продавать на рынке 100% своего газа по условиям, не хуже чем Нафтогазу - ранее Витренко называл это условием для низких цен на газ до конца года.

Соответствующее протокольное поручение и.о. Минэнергетики Юрий Витренко внес на заседании Кабмина 3 марта.

Витренко пояснил, что основные объемы газа добываются "дочкой" Нафтогаза - Укргаздобыча. В то же время, скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ "Укргаздобыча" не продает на рынке, а передает "Нафтогазу".

Он добавил, что особое положение Нафтогаза обусловлено также тем, что другой "дочке" компании, Укртрансгаза, государство бесплатно передало подземные хранилища. Там Нафтогаз сохраняет значительные объемы газа, закупленные "на средства, полученные от транзита через ГТСУ, которой также бесплатно пользуется Нафтогаз".

"Иными словами, особое положение Нафтогаз Украины обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство", - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, из-за такого контроля на рынке цена "может быть выше уровня, который состоял бы при совершенной конкуренции".

Поэтому с целью предупреждения таких ситуаций и устойчивого развития конкуренции на рынке в мире используется программа открытия доступа к объемам газа, который контролируют монополии.

Так, Минэкономики поручено до 4 марта подать проект решения, которым определить продажу компанией Укргаздобыча в марте 2021 года газа поставщикам газа и производителям теплоэнергии для нужд населения "по фиксированной цене на срок с 01.04.2021 до 30.04.2022 года" в необходимых объемах.

Также Укргаздобыча с апреля 2021 будет продавать 100% объема выпуска газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем для группы Нафтогаз.

С мая 2021 года Нафтогазтрейдинг будет выполнять роль маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до 2х лет) стандартизированными продуктами.

Витренко отметил, что вопрос срочный, ведь "нужно в марте провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля уже появился продукт летний на розничном рынке. Соответственно он должен заблаговременно появиться на оптовом рынке".

Проект решения должен быть внесен Минэкономики до пятницы, 5 марта.

Напомним:

Ранее и.о. главы Минэнергетики Юрий Витренко заявил, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле.

Он пояснил, что это будет обусловлено комбинацией годового тарифа и Gas release programme, когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок как годовой продукт, который смогут покупать поставщики этого газа для населения.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленная государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

Экономическая правда



