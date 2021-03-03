Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая – проект решения

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Об этом говорится в проекте решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.

"Принятие указанного проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года.

При этом, все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах" , - говорится в документе.

Поставщик не будет иметь права в течение периода действия базовой годовой предложения (с 1 мая по 30 апреля следующего года) менять цену природного газа.

Согласно документу, срок действия базовой годовой предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до 30 апреля следующего года.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 мая 2021, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования на официальном сайте НКРЭКУ.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в Кабмине сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле. Позже он добавил, что речь идет о "годовом газовом продукте".

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену в год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Экономическая правда