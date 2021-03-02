Шмыгаль: Во втором квартале поставщики газа должны представить годовые продукты

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Об этом он написал в Telegram по итогам совещания относительно годового продукта на газ.

"Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", - сообщил глава правительства .

Как отмечается на Правительственном портале, в совещании также приняли участие и.о. министра энергетики Юрий Витренко, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции должно демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

"Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ", - добавили в правительстве.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник в Кабмине сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле. Позже он добавил, что речь идет о "годовом газовом продукте".

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену в год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Экономическая правда