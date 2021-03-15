Новости 15 марта: новые подозрения экс-чиновникам Приватбанка, киберугрозы

О новых подозрениях экс-чиновникам Приватбанка. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций - их подозревают в растрате 8 млрд гривень.

О киберугрозах. Национальный координационный центр при СНБО Украины предупредил об активной эксплуатации уязвимостей в распространенном программном продукте Microsoft Exchange.

О зарплате шахтерам. Руководство Минэнерго подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.

О пенсиях. Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а об установлении пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

Об "ипотеке от Зеленского". Банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилью.

Эксклюзив ЭП:

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого получилось

Инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Доступная ипотека 7%" работает уже две недели. Журналисты ЭП попыталась выяснить, отличаются ли условия выдачи кредитов от анонсированных правительством и с какими проблемами могут столкнуться будущие заемщики. (укр)