Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого получилось

Инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Доступная ипотека 7%" работает уже две недели. Журналисты ЭП попыталась вияснити отличаются ли условия выдачи кредитов от анонсированных правительством и с какими проблемами могут столкнуться будущие заемщики. (укр.)

"1 березня держава, за ініціативою президента України і Міністерства фінансів, запустила програму "Доступна іпотека 7%". Можливість отримати мають всі громадяни без обмежень", - розповідав з екранів телевізорів міністр фінансів Сергій Марченко.

Для багатьох українців така програма - чи не єдина можливість придбати омріяне власне житло. Дозволити собі відразу розрахуватись за квартиру або десятиліттями сплачувати банкам 14-17% річних можуть далеко не всі.

Перше з чим стикнулись позичальники – це дефіцит нерухомості, яка б відповідала вимогам програми Зеленського. Навіть у Києві існує не більше двох десятків комплексів, введених в експлуатацію після 2018 року з наявними на продаж квартирами вартістю до 2,5 млн грн.

В інших містах таких об'єктів взагалі одиниці.

Проте люди не втрачають надію знайти підходящий варіант. В профільних групах соціальних мереж десятки оголошень про пошук квартир в трирічних будинках площею до 50 кв м "під іпотеку 7%".

Редакція ЕП вирішила на власному прикладі дослідити, як працює програма президента Володимира Зеленського. Журналісти ЕП зверталися до уповноважених банків для отримання іпотеки під 7%.

Чи вдалось комусь з них отримати кредит, як банки на власний розсуд трактують вимоги уряду до програми "Доступна іпотека 7%" та до яких додаткових витрат слід бути готовими потенційним позичальникам?

Загальні умови державної програми "Доступна іпотека під 7%" В постанові уряду встановлені наступні умови: ✔ Мінімальний внесок - 15% від вартості нерухомості. ✔ Максимальна вартість нерухомості - 2,5 млн грн. Кредитування можливе на суму до 2 млн грн. ✔ Максимальний термін видачі кредиту - 20 років. ✔ Відсоткова ставка за кредитом - 7% річних. Програма передбачає компенсацію банкам відсотків понад встановлені 7%. ✔ Предметом іпотеки може бути квартира, майнові права на неї, житлові будинки із земельною ділянкою та об'єкти незавершеного будівництва. ✔ Площа квартири з розрахунку на одну особу або сім'ю з двох людей не повинна перевищувати 50 кв м. На кожного наступного члена родини розмір площі можна збільшити ще на 20 кв м. Площа може бути на 20% більшою, але сплачувати відсотки за додаткові метри позичальник повинен не за пільговими 7%, а на загальних умовах банку. ✔ Вік нерухомості - 3 роки. Тобто, об'єкт має бути введений в експлуатацію не пізніше 2018 року. ✔ Позичальником може бути лише громадянин України у віці до 50 років, який не має у власності житла площею понад 50 кв м і максимальним доходом в десять середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки (для Києва - 218,12 тис грн на місяць).

Детально про програму іпотечного кредитування під 7% та ризиками для позичальників ЕП розповідала на початку березня.



Кредити видають лише банки-партнери Фонду розвитку підприємництва. На 15 березня угоди з фондом уклали Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, "ОТП банк", "Глобус", Мегабанк та Кредобанк.

Державні банки

Ощадбанк

Журналіст ЕП заповнив форму на офіційному сайті державного Ощадбанку і залишив контактні дані. Адже інформація про умови участі в президентської програми на сайті банку відсутня.

З умовами надання іпотеки вдалось ознайомитись лише наступного дня. Телефонувала менеджерка з відділення в одному зі столичних ТРЦ.

Уточнивши інформацію про тип зайнятості потенційного позичальника, менеджерка задала стандартне і, як виявиться за хвилину, фатальне для журналіста ЕП запитання про наявність у власності нерухомості.

Інформація, яку озвучили в банку після відповіді, що у власності є частка у приватизованій квартирі - близько 20 квадратних метрів, сильно здивувала.

"Якщо у вашій власності є нерухомість, її площу необхідно відняти від "пільгових" 50 квадратних метрів. У вашому випадку від 50 метрів віднімається частка приватизованої квартири у розмірі 20 квадратних метрів. Таким чином, іпотеку під 7% ви можете отримати лише на 30 квадратних метрів. Решта площі буде оплачуватися за ставкою банку, яка на поточний момент сягає майже 13%", – пояснила менеджерка.

Поки журналіст ЕП співставляв в голові урядові умови з почутим, менеджерка Ощадбанку механічно уточнила його сімейний статус.

Почувши, що у дружини також є частка в приватизованій квартирі, менеджерка додала: "Тоді необхідно приплюсувати до ваших квадратних метрів квадратні метри дружини".

Підрахувавши, що загальна площа часток в двох квартирах родини журналіста ЕП становить близько 45 кв м, стало зрозуміло, що пільгову ставку у 7% річних можна отримати лише на 5 кв м.

Пообіцявши подумати над цією "привабливою" пропозицією, шукаємо щастя в іншому банку.

Укргазбанк

Заявку на отримання іпотеки під 7% залишаємо на сайті Укргазбанку, де на головній сторінці красується реклама президентської програми.

За годину передзвонює менеджерка. Після того як журналіст ЕП озвучує наміри придбати в столиці квартиру на первинному ринку, співрозмовниця інформує про забудовників, що акредитовані у банку. Це "Ковальська Нерухомість", "Інтергал-буд", "Київміськбуд", ZIM Group та "Ліко-Холдінг".

Далі переходимо до вимог, яким має відповідати позичальник. Тут все відповідно до постанови уряду: відсутність житлової нерухомості понад 50 кв м, офіційне працевлаштування, і заробітна плата для покриття прожиткового мінімуму – "десь 3 тисячі гривень".

Ну і головне – щоб доходи були достатніми для обслуговування кредиту, додає менеджерка.

Уточнюємо, скільки має отримувати людина для здійснення виплат по кредиту в 1 млн грн і одразу отримуємо відповідь - "в районі 23 тисяч гривень на місяць".

"Якщо я офіційно працюю, а ще я ФОП і отримую додаткові доходи, то чи сумуються вони, щоб дотягнути до необхідної суми?", - уточнює журналіст ЕП.

Для відповіді на це запитання менеджерка радить звернутись до відділення. Вже у відділені банку підтвердили: такий обрахунок можливий, якщо надати відповідні довідки про доходи.

Всі інші умови в Укргазбанку стандартні: термін кредитування - до 20 років, максимальна сума кредиту - 2 млн грн, початковий внесок - 15% від вартості квартири.

Щоправда, в банку попередили про наявність додаткових витрат, які доведеться сплатити при оформленні угоди. А саме:

одноразова комісія - 0,5 % від суми кредиту;

збір до Пенсійного фонду - 1% від вартості квартири;

послуги оцінювача - близько 1900 грн;

щорічне страхування квартири - 0,26% від її вартості;

послуги нотаріуса при оформлені угоди - 10,27 тис грн;

держреєстрація - 3086 грн.

Наостанок уточнюємо скільки треба чекати погодження кредиту.

"Завичай 2-3 дні, але зараз через ажіотаж може бути десь тиждень", - каже менеджерка, додавши, що у цьому відділенні ще жодна заявка не отримала погодження, хоча запит на іпотеку під 7% оформили вже "багато людей".

Приватбанк

Чи не кожен з 22 мільйонів клієнтів Приватбанку знає, як виглядає черга до спеціаліста банку. Розуміючи, що чекати треба довго, звертаємось до директорки відділення банку на Подолі.

Для відповідей на запитання про те, що, в кого і за скільки хочемо придбати, імпровізуємо. Легенда наступна. Сім'я з трьох людей хоче придбати під Києвом двокімнатну квартиру площею 49 кв м вартість якої 1,7 млн грн. Забудовник - фізична особа.

Перше на що звертаємо увагу – початковий внесок більший, ніж передбачено урядовою постановою.

"Це по постанові 15%, а в банку - від 25%", – попереджає співрозмовниця і одразу повідомляє про додаткові комісії.

Одноразова комісія за видачу кредиту - 0,5% від суми. На страхування квартири і життя позичальника щорічно треба витрачати ще по 0,5% від вартості квартири і залишку по кредиту, відповідно.

До стандартних одноразових платежів, таких як держмито (1%) та збір до Пенсійного фонду (1%) враховуючи статус продавця необхідно додати ще один, але дуже важливий податок.

Якщо фізична особа (в нашому випадку забудовник) протягом року укладала більше одного договору купівлі-продажу нерухомості, то додатково необхідно сплатити 5% податку з доходів фізичних осіб. На практиці його сплата лягає на плечі покупця.

На уточнюючі запитання, чи можна отримати кредит під 7%, якщо у власності є невелика частка в приватизованій квартирі, або раніше володів квартирою, директорка відповідає схвально.

"Головне, щоб на момент оформлення документів ви не володіли нерухомістю більшою за 50 квадратних метрів", - повідомляє співрозмовниця. Підтвердженням цього стане витяг з реєстру про майновий стан, яких разом з пакетом документів подається до банку.

Не відпускаючи журналіста ЕП, директорка пропонує на місці подати заявку, щоб дізнатись які шанси на отримання кредиту. На все про все пішло до 5 хвилин.

Менш ніж за годину телефоном повідомили радісну новину – кредит погоджено.

Комерційні банки

Кредобанк

Сонячним березневим ранком журналіст ЕП завітав до відділення української "дочки" польського Кредобанку у центрі Києва. Профільна спеціалістка в першу чергу поцікавилася офіційним розміром зарплати кожного з членів подружжя.

Наступне запитання стосувалося квартири, яку планується придбати в кредит. Забувши заздалегідь придумати цю частину легенди, просимо озвучити пропозиції від банку.

"Ви можете придбати житло тільки на вторинному ринку. Будинок повинен бути побудований після 2018 року і введений в експлуатацію", – відрізала представниця Кредобанку.

За словами одного із власників великої девелоперської компанії, з яким напередодні спілкувався журналіст ЕП, під вимоги програми "Доступна іпотека 7%" підпадає мізерно мала кількість квартир.

"Таке враження, що програма прописана для збуту неліквіду. У нормальних забудовників квартири розпродуються ще на етапі будівництва", – заявив співрозмовник.

За даними порталу Lun.ua, у Києві налічується 19 житлових комплексів, будинки у яких зведені після 2018 року та мають вільні у продажу квартири, вартістю до 2,5 млн грн. Переважно це маловідомі забудовники. Найбільше представництво у цьому переліку має компанія KSM-GROUP. Цілих три комплекси підпадають під вимоги програми. Цікавим є той факт, що саме цей забудовник безкоштовно надав 12 квартир в ЖК "Кришталеві джерела" постраждалим від вибуху панельної багатоповерхівки на Позняках в червні минулого року.

Мрії журналіста ЕП про майбутній дизайн потенційної "неліквідної" квартири перервало фатальне запитання про наявність у власності нерухомості. У відповідь про частку в 20 кв м в приватизованій квартирі, отримуємо відмову в отриманні кредиту.

"Значить ви не маєте права взяти іпотеку!", – заявила спеціалістка.

Вона показала роздруківку презентації Кредобанку щодо пільгової іпотеки, де чорним по сірому написано: "Не мають права на іпотечний кредит особи, які володіють нерухомим майном".

Спроби пояснити, що постанова уряду не дозволяє ставати учасником програми "Доступна іпотека 7%" за наявності у позичальника житла площею більше 50 кв м, нічого не дали. В банку відмовились навіть розглянути варіант отримання пільгового кредиту на залишкові 30 кв м.

За словами співрозмовниці "правила надання іпотеки у різних банках можуть відрізнятись".

Відрізняються умови банку і щодо мінімального першого внеску - від 20%, замість 15%. По іншим пунктам програми "Доступна іпотека 7%" умови в Кредобанку нічим не відрізняються від урядових.

Глобус

Реклама на головній сторінці приватного банку Глобус недвозначно повідомляє відвідувачам про те, завдяки кому громадяни мають можливість отримати іпотеку під 7%. "За підтримки президента та уряду України. Доступна іпотека 7%".

За посиланням відкривається калькулятор для розрахунку кредиту. Тут, в залежності від суми кредиту та першого внеску (від 15%), можна обчислити всі майбутні платежі на 20 років вперед.

Телефонуємо на гарячу лінію банку Глобус і повідомляємо спеціалісту, що розраховуємо отримати кредит на квартиру в Києві. У відповідь чуємо, що у столиці з програмою "Доступна іпотека 7%" працюють наступні забудовники: "Інтергал-буд", Perfect Group, KSM-GROUP, "ДБК-Житлобуд", "Фундамент" та "Геос".

Умови стандартні. Це відсутність у позичальника житлової нерухомості понад 50 кв м, офіційне працевлаштування, і заробітна плата "від 23 тис грн", – каже співрозмовниця, не уточнюючи, на яку суму оформлятимуть кредит.

Щодо поєднання офіційної роботи і додаткового працевлаштування як ФОП тут не заперечують. Лише просять надати документи.

Додаткові витрати в банку Глобус наступні:

послуги нотаріуса - 5-8 тис грн;

щорічне страхування квартири - 1,3% від її вартості;

щорічне страхування від нещасного випадку- 1,3% від залишку по кредиту;

послуги оцінювача - близько 1 тис грн;

збір до Пенсійного фонду - 1% від вартості житла;

адміністративний збір - 227 грн.

Наостанок запитуємо, чи є попит на іпотеку під 7% та скільки українців вже її отримали.

"Видали 5 кредитів", – відповідає спеціаліст гарячої лінії банку Глобус.

ОТП банк

У відділенні угорського "ОТП Банку" відразу повідомили, що ключова вимога до позичальника, який хоче оформити іпотеку, – наявність високого рівня офіційного доходу. Враховуючи те, що в Україні кожен п'ятий громадянин працює неофіційно, стало зрозуміло, чому в момент візиту журналіст ЕП був єдиним відвідувачем банку.

Після з'ясування інформації про сімейний стан позичальника, вартості квартири (1,7 млн грн) та строку кредитування в 20 років, спеціаліст назвав рівень офіційних доходів, достатній для погодження заявки кредитним комітетом.

"Сума має становити 58 тисяч гривень на місяць", – без жодних емоцій повідомив працівник банку.

Спроби зменшити цю цифру за рахунок збільшення початкового внеску з 15% до 20% хоч і дали результат, проте сума в 52 тис грн все рівно виглядала завеликою. І навіть менша, у порівнянні з іншими банками, вартість страхування житла (0,2%) не компенсувала вимог "ОТП Банку" до офіційних доходів.

За час роботи програми "Доступна іпотека 7%" у відділені "ОТП Банку", де побував журналіст ЕП, кредитний комітет погодив лише одну заявку на отримання пільгового кредиту.

Щоб не втрачати клієнта, на завершення розмови спеціаліст банку пропонує спробувати взяти кредит готівкою під 27% річних.

Проте держава не компенсує переплату 20%, навіть якщо ці гроші підуть на купівлю житла.

Мегабанк

В матеріалі Liga.net про отримання іпотеки під 7% фізичними особами-підприємцями, який вийшов 10 березня, зазначалось, що "в Мегабанку не володіють інформацією про умови видачі кредитів". Не змінилась ситуація і коли отримати іпотеку спробував журналіст ЕП.

По телефону озвучили лише загальні умови. Перший внесок 15%, термін - 20 років і те, що житло не повинно бути старше 2018 року. Детальну інформацію повинні повідомити у відділенні, зазначила менеджерка контакт-центру.

Проте і там відповісти на всі запитання не змогли.

Виявилось, що журналіст ЕП був першим, хто прийшов до столичного відділення за отриманням іпотеки по президентській програмі.

"Умови – ті які прописані в постанові уряду. В нашу систему ця інформація ще не занесена, тому на детальні запитання ми не можемо відповісти", – відповіли у відділенні Мегабанку, пообіцявши зв'язатися за кілька тижнів.

Замість висновку

Реалізація програми президента Володимира Зеленського "Доступна іпотека 7%", про яку гучно розповідають урядовці, далека від ідеалу. Впроваджена похапцем, вона не враховує особливостей страхування ризиків банками.

Останні, подекуди, на власний розсуд встановлюють вимоги, відмінні від того, що обіцяє президент та уряд.

Крім того, залишаються питання до вимог до нерухомості, яку можуть купувати українці за цією програмою.

Поки що програма Зеленського працює лише два тижні, і попри високу зацікавленість громадян в купівлі власного житла, нею скористались лише одиниці.

Розраховуючи на допомогу держави, громадянам слід врахувати додаткові витрати, які вони нестимуть перед банками всі 20 років. І ризики того, що кошти на компенсацію відсотків по іпотеці влада повинна закладати на кожен бюджетний рік.