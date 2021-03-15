"Ипотека от Зеленского": банки предлагают условия, отличающиеся от правительственных

Банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилью.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Так, в государственном Ощадбанке сообщили, что от "льготных" 50 кв. м. жилья, на которые распространяется низкая ставка, необходимо вычесть площадь имущества, которое уже находится в собственности заемщика и членов его семьи. Остальная площадь квартиры будет оплачиваться по ставке банка, которая на текущий момент достигает почти 13%.

Согласно условиям, которые озвучило правительство, заемщиком может быть гражданин Украины в возрасте до 50 лет, не имеющий в собственности жилья площадью более 50 кв м.

По условиям Кредобанка, заемщику будет отказано в льготной ипотеке при наличии любой недвижимости в собственности. Даже если это маленькая доля в старой приватизированной квартире.

В Укргазбанке и банке Глобус сообщили, что для согласования выдачи кредита официальный доход заемщика должен составлять не менее 23 тысяч гривен в месяц, в ОТП банке – более 50 тыс гривен, в зависимости от условий.

Приватбанк, в свою очередь, берет больший первоначальный взнос, чем предусмотрено условиями – 25% вместо 15%. Кредобанк – 20% вместо 15%.

Кроме того, отдельные банки сообщили, что работают исключительно со вторичным рынком недвижимости.

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Экономическая правда