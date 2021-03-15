Дубилет и еще два топ-чиновника "Приватбанка" получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов

Генеральній прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций - их подозревают в растрате 8 млрд гривень.

Об этом руководительница Офиса генпрокурора сообщила в своем Facebook, НАБУ.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам "Приватбанка", - написала она 15 марта.

Она объяснила, что прежнее руководство подозревают в нанесении государству ущерба в 8 млрд гривень.

"8 млрд гривень - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления", - написала Венедиктова.

Она объясняет, что, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

В НАБУ раскрыли детали схемы:

"В последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года, экс-глава правления направил в банковское учреждение, расположенной в одной из стран ЕС письмо с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ОАО "Приватбанк", которые хранились на корреспондентском счету в этом банке", - пояснил руководитель подразделения детективов Бюро Александр Скомаров.

"Они подделали банковские документы в банковском учреждении, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, внесли изменения в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы это преступление скрыть".

"Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - отмечает генпрокурор.

Напомним:

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим топ-чиновникам этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали топ-фигуранта дела Приватбанка, который хотел убежать из Украины.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко после задержания 22 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен.

Экономическая правда



