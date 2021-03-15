Выплата зарплаты шахтерам разблокирована – Минэнерго
Руководство Минэнерго подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, подписано приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:
- выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансирование работ на шахте 10 Нововолынск);
- финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн);
- финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
- физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
- финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).
"Это стало возможным благодаря принятию парламентом ЗУ № 1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования.
В Минэнерго добавили, что до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра.
"В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на то, что в государственном бюджете средства были заложены", - пояснили в ведомстве.
Экономическая правда
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