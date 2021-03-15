В Раде предлагают ввести новый вид пенсий "за особые заслуги"

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а об установлении пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

Об этом сообщается на сайте Рады.

По законопроекту доложил первый заместитель главы комитета Михаил Цымбалюк.

Обосновывая необходимость принятия законопроекта, он обратил внимание на то, что в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" пенсии за особые заслуги перед Украиной, кроме других, устанавливаются лицам, награжденным Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

"Михаил Цимбалюк обратил внимание, что в этой статье лишаются внимания лица, которые за годы независимости Украины сделали весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеющие заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развития демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе, активно участвовали в законотворческой деятельности и были за это награждены Почетной грамотой ВРУ или грамотой ВРУ.

Народный депутат предложил внести дополнения в ЗУ "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", установив таким лицам прибавку к пенсии в размере, предусмотренном в ст. 5 этого закона", - говорится в сообщении.

Нардепы согласились с инициативой, но выразили различные мнения относительно того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая.

"Также они высказались о необходимости выработки механизма лишения награды, который сейчас отсутствует, в частности, в случае наличия уголовного дела.

Во время обсуждения члены комитета высказались в поддержку законопроекту. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть его на пленарном заседании", - добавили в Раде.

Экономическая правда