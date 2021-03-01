Новости 1 марта: системных банков стало меньше, зарплаты растут, выдали первую ипотеку под 7%

О системных банках. Национальный банк обновил перечень системно важных банков, количество которых стало на одно финучреждение меньше - не попал Кредобанк.

О пенсиях. Пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Об ипотеке. Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

О зарплатах. В январе 2021 года реальная заработная плата выросла на 15% в годовом измерении и составляет 12 337 гривен, однако уменьшилась относительно декабря.

О госбюджете. В феврале 2021 года роспись госбюджета выполнена на 101,9%, при этом перевыполнение в части налоговых поступлений составляет 3,2%.

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Кто может получить дешевую ссуду от банков по новой программе, и почему есть сомнения относительно успешности проекта президента? (укр)