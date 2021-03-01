Новости 1 марта: системных банков стало меньше, зарплаты растут, выдали первую ипотеку под 7%
О системных банках. Национальный банк обновил перечень системно важных банков, количество которых стало на одно финучреждение меньше - не попал Кредобанк.
О пенсиях. Пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.
Об ипотеке. Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".
О зарплатах. В январе 2021 года реальная заработная плата выросла на 15% в годовом измерении и составляет 12 337 гривен, однако уменьшилась относительно декабря.
О госбюджете. В феврале 2021 года роспись госбюджета выполнена на 101,9%, при этом перевыполнение в части налоговых поступлений составляет 3,2%.
Эксклюзив ЭП
Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски
Кто может получить дешевую ссуду от банков по новой программе, и почему есть сомнения относительно успешности проекта президента? (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua