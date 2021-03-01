С 1 марта пенсии вырастут на 11% для 8 миллионов украинцев – Шмыгаль

Пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Об этом в воскресенье сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

"Уже завтра (1 марта - ред.) пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн.

Также мы продолжаем работать над дополнительными механизмами поддержки. Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 грн ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет", - написал глава правительства.

По его словам, Кабмин также подал законопроект, который будет четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

"Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу", - добавил Шмыгаль.

Отметим, что Кабмин принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта на заседании 22 февраля.

"Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен", - пояснили в Минсоцполитики.

Пенсионерам с большим стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальнцю пенсионную выплату повысят до 2200 грн.

Напомним:

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению "минималки" до 6 тыс гривень.

Предполагалось, что с июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Предполагалось, что в случае наличия 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.

Позже правительство перенесло на октябрь 2021 года с июля выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет.

Экономическая правда