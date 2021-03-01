В Украине стало на один системно важный банк меньше
Национальный банк обновил перечень системно важных банков, количество которых стало на одно финучреждение меньше - не попал Кредобанк.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, сейчас перечень состоит из 10 банков: А-Банк; Альфа-Банк; ОТП банк; Ощадбанк; южный; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; ТАСкомбанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; УкрСиббанк; Универсал банк.
В НБУ сообщают, что для системно важных банков определены повышенные требования с целью обеспечения более высокой устойчивости.
Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрено буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. В то же время, из-за пандемии внедрения буфера приостановлено.
Так, для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка "Южный", ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка он составляет 1%, для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка - 1,5%, для Приватбанка - 2%.
Далее, банки из перечня обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности в соответствии с требованиями регулятора. "Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса", - объясняют в НБУ.
Напоследок, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%).
Отмечается, что после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.
Экономическая правда
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