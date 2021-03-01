В феврале бюджет снова несколько перевыполнили благодаря налогам

В феврале 2021 года роспись госбюджета выполнена на 101,9%, при этом перевыполнение в части налоговых поступлений составляет 3,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, по оперативным данным Госказначейства, в феврале 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 67,3 млрд грн. Это на 1,9% больше плана.

Из них 37,7 млрд грн составляют налоговые поступления, контролируемые Госналоговой. Эта сумма превысила план на 3,2%.

В частности, с налогу на доходы физических лиц и военного сбора поступило 10,3 млрд грн. С НДС поступило 9,4 млрд грн, еще по 4,6 млрд грн получено с рентной платы за пользование недрами и акциза на произведенные в Украине товары.

От таможенных платежей бюджет получил 26,9 млрд грн или 100,7% от росписи февраля.

В Минфине напомнили, что за два месяца в общий фонд государственного бюджета уже поступило 124,9 млрд грн, или 104,0% от росписи.

В то же время, с начала года план по расходам недовыполнили на 9,3%. "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - комментируют в Минфине.

Дефицит за январь-февраль составляет 28,3 млрд грн при росписи 49,3 млрд грн. Заимствования выполнены объемом в 74,3 млрд грн, или 68,6% плана.

Напомним:

За январь 2021 года в бюджет поступило 57,6 млрд грн, что на 6,5% больше плана, более всего перевыполнили налоговые поступления.

Экономическая правда