В "Центрэнерго" заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ

ПАО "Центрэнерго" обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа тепловым электростанциям компании и получить отсрочку оплаты, поскольку считает ситуацию со значительным использованием природного газа "форс-мажором".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Энергоблоки ПАО "Центрэнерго" не находятся в аварийных ремонтах. Все энергоблоки теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании являются исправными и по состоянию на 4 февраля 2021 работают с суммарной мощностью 2200 МВт*ч.

В том числе, на 15:00 04.02.2021 г. на Углегорской ТЭС - 3 энергоблока, 1 из них - с использованием природного газа; на Змиевской ТЭС - 5 энергоблоков, 2 из них - на газе; на Трипольской ТЭС - 3 энергоблока, из них 1 - на газе. Как сообщалось ранее, подключение дополнительных блоков с использованием природного газа было необходимо для обеспечения стабильности энергосистемы", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что остальные энергоблоки на угле не работают "из-за перерасхода рекордных запасов топлива в ноябре-декабре 2020 года".

"В тот период ТЭС ПАО "Центрэнерго" вынуждены были работать с превышением прогнозного баланса, доведенного Минэнерго, на 56%, пока значительная часть тепловой и атомной генерации находилась в ремонтах. По состоянию на начало отопительного сезона, 01.10.2020 г., на складах ТЭС ПАО "Центрэнерго" сохранялось 543 тыс тонн угля, что втрое превышало гарантированные запасы.

Сверх плана было использовано 362 тыс тонн угля", - говорится в позиции "Центрэнерго".

"На многочисленные обращения Минэнерго и ГП "Укрэнерго", для поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки ТЭС выше коммерческого графика общества, ежесуточно ТЭС ПАО "Центрэнерго" сжигают до 9 млн кубометров природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к колоссальным убыткам для государственной тепловой генерации.

Во избежание создания многомиллионных потерь и усиления дефицита ликвидности из-за отсутствия доступа к кредитным ресурсам, с целью сохранения энергетической безопасности Украины, ПАО "Центрэнерго" обращалось к правительству с просьбой способствовать пересмотру условия поставки газа для ПАО "Центрэнерго" в части цены и отсрочки оплаты государственным поставщиком", - отметили в компании.

Кроме этого, в "Центрэнерго" просят освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.

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Напомним:

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС - это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Экономическая правда