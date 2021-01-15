Шмыгаль: К "веерным отключениям" прибегать не должны и не будем

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, далее, буквально, через короткое время, запускается второй блок.

Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", - подчеркнул премьер.

По его словам, нынешнее снижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, принятые решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа", - пояснил глава правительства.

По его словам, кроме импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.

"Единственное, есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают восстанавливать ее", - сказал он и добавил, что на это требуется определенное время.

"Смещение ремонтных программ отдельных сторон, в частности, атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени.

Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен", - сказал Шмыгаль.

"Ситуация непростая ... Но и не критично сложная", - резюмировал он.

Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозированное резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.