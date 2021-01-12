Перед морозами на складах українських ТЕС бракує вугілля – дані Міненерго

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Про це свідчить статистична інформація на сайті Міненерго.

За даними відомства, на складах українських ТЕС знаходиться 233 тисячі тонн вугілля антрацитної групи, який не видобувається в Україні, а також 388,8 тис тонн вугілля газової групи українського видобутку.

При цьому, за нормами гарантованих запасів відповідно до Порядку формування прогнозного балансу ОЕС, на складах має знаходитися мінімум 208,9 тис тонн вугілля антрацитної групи і 737,2 тис тонн вугілля газової групи, загалом - 946,1 тис тонн.

У цей період січня 2020 року на складах ТЕЦ було 2,6 млн тонн вугілля.

Водночас на складах ТЕЦ - 137,5 тисяч тонн вугілля, це більше нормативу в 124,7 тис тонн.

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Економічна правда