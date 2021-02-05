В "Укрэнерго" рассказали, как будут балансировать энергосистему во время морозов

В "Укрэнерго" планируют во время морозов балансировать энергосистему с помощью энергоблоков, которые могут работать на резервном топливе (газ), увеличения объемов генерации на ГЭС и ГАЭС, и с помощью импорта электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

"Сразу отметим: пока введение ограничения потребления или графиков аварийных отключений любых потребителей не предвидится.

В условиях значительного снижения средней температуры воздуха (по прогнозам до -10°С) в период 8-20 февраля 2021 НЭК "Укрэнерго" обеспечивает балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными на сегодня средствами", - говорится в сообщении.

"На следующей неделе часы пикового потребления (утро, вечер) в условиях недостаточных запасов угля на ТЭС планируется проходить за счет работы тепловых энергоблоков ПАО "Центрэнерго", которые могут работать на резервном топливе (газе). А также, в случае необходимости, можно будет увеличивать объемы генерации на ГЭС и ГАЭС", - пояснили в "Укрэнерго".

"К началу следующей недели эксплуатация ГЭС Днепровского каскада (Киевская, Каневская, Кременчугская, Среднеднепровская, Днепровская, Каховская ГЭС) будет проводиться с максимальной экономией гидроресурсов для обеспечения увеличения производства гидрогенерации при пониженных температурах.

В то же время в условиях, когда объемы потребления растут и в энергосистеме возникает дефицит мощности, ограничение импорта не планируется, ведь такой шаг не позволит обеспечить операционную безопасность энергосистемы", - добавили в НЭК.

"Вместе с тем обращаем внимание, что для стабилизации прохождения периода низкого температурного режима с низким уровнем запасов угля на ГК ТЭС и недостаточным количеством работающих блоков АЭС важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации вроде ситуации с Запорожской ТЭС, которая имела место 3 февраля" , - подчеркнули в компании.

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Напомним:

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС - это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Экономическая правда